SECHS um 6: Allgäu-Rekorde, Klimawandel und Ankerzentrum

Die CDU-Idee einer allgemeinen Dienstpflicht für junge Deutsche hat heftige Diskussionen ausgelöst. Es überwiegt die Ablehnung. Der FDP-Fraktionsvize im Bundestag, Stephan Thomae, warnt in unserer Zeitung vor den immensen Kosten. Der Kemptener Politiker kalkuliert mit einer Summe von jährlich etwa 13 Milliarden Euro. Wir haben zwei unserer jungen Journalisten gebeten, ihre Meinung aufzuschreiben. Herausgekommen ist ein interessantes Pro & Contra. Dorina Pascher und Denis Dworatschek sind die Autoren.

Allgemeine Dienstpflicht ist für Einige eine gute Sache

Die CSU diskutiert über eine allgemeine Dienstpflicht für junge Deutsche. Bild: Frank May, dpa

Der Sommer 2018 bringt mich in einen Zwiespalt. Auf der einen Seite genieße ich die warmen Tage und lauen Nächte. Dieser Sommer verdient seinen Namen. Andererseits wird der Fingerabdruck des Klimawandels mit all seinen hässlichen Nebenwirkungen sichtbar. Ich bin überzeugt, dass wir bei uns selbst anfangen müssen, wenn wir die Erwärmung stoppen wollen. Zum Bäcker fahren kann man auch mit dem Fahrrad statt mit dem Auto. Es regnet ja derzeit nicht.

Hitze-Sommer 2018: Warum wir unser Leben ändern sollten

Allein der Gedanke an einen kühlen Bergsee weckt bei mir die Lust auf das Allgäu. Deswegen wundert es mich nicht, dass unsere Heimat touristisch vom Hitze-Sommer 2018 profitiert. Allgäuer Hoteliers, Gastronomen und Bergbahnen melden auf Anfrage unserer Redaktion Rekordzahlen. Man sollte meinen, das ginge zulasten südeuropäischer Urlaubsziele. Stimmt nicht. Die reisefiebrigen Deutschen lassen auch in Südeuropa die Kassen klingeln.

Die Deutschen geben immer mehr Geld für Reisen aus

Seit im Oberallgäu zwei Kälber gerissen wurden, ist die Aufregung der Menschen in Wertach und Umgebung groß. Denn im Verdacht steht ein Wolf. Und den mag man nicht in der Nähe haben. Doch noch sind einige Fragen zu dem Fall offen. Meine Allgäuer Kollegen Katharina Müller und Michael Munkler haben mit Experten gesprochen und kennen die Antworten.

Kälber gerissen: Hat sich ein Wolf im Allgäu niedergelassen?

Auf unserer Online-Seite gehörte gestern die Geschichte über Maximilian Settele zu den meistgelesenen Stücken. Der junge Augsburger wollte seinen Jahresurlaub mit Freunden unbeschwert in Indonesien verbringen. Dann bebte auf der Insel Lombok die Erde. Mindestens 100 Menschen starben. Maximilian Settele und seine Augsburger Freunde verbrachten "die schlimmste Nacht" ihres Lebens.

Augsburger nach Erdbeben: "Schlimmste Nacht unseres Lebens"

Das Erdbeben hat auf der Insel Lombok eine Verwüstung angerichtet. Bild: afp Adek Berry

Die umstrittenen Ankerzentren, in denen Flüchtlinge bis zur Entscheidung über ihr Asylverfahren in Deutschland leben sollen, gibt es bislang nur in Bayern. Im Bezirk Schwaben sollten die Flüchtlinge zentral in Donauwörth untergebracht werden. Nun kommt es doch anders. Weil die dortige Einrichtung schon kurz nach der Eröffnung die Auslastungsgrenze von 600 Bewohnern erreicht hat, werden 90 Asylbewerber in einem Augsburger Stadtteil untergebracht. Nun hat auch die Bezirkshauptstadt ein Ankerzentrum.

"Ankerzentrum" wird erweitert - Neues Asylheim für Augsburg

