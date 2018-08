SECHS um 6: Hitze-Prognose, Flughafen-Chaos und moderne Liebe

Unser Chefredakteurs-Newsletter bietet Ihnen Lesestoff für den neuen Tag. Die Themen heute: Die anhaltende Hitzewelle, Chaos bei Flugreisen und die moderne Liebe.

Es ist gar nicht so einfach, zur Ferienzeit einen renommierten Wetter-Experten zu erreichen. Auch Meteorologen machen Urlaub. Mein Kollege Michael Böhm hat es trotzdem geschafft. Gerhard Lux vom Deutschen Wetterdienst ordnet die Hitze für unsere Leser ein. So viel sei verraten: Es gab schon heißere Sommer. Und nächste Woche wird es kühler. Dann fällt das Thermometer am Tage auf nur noch 30 Grad.

Abkühlung im Freibad. Bild: Daniel Reinhardt (dpa)

Wird der Sommer jetzt immer so heiß?

Das Sicherheitsdebakel am Münchner Flughafen haben unsere Autoren Doris Wegner und David Specht zum Anlass für eine umfangreiche Recherche genommen. Das Ergebnis ist eine Dritte-Seite-Reportage, die den täglichen Wahnsinn auf den Flughäfen offenlegt: Ausfälle, Frust, übervolle Wartezonen. Nie war das Chaos schlimmer, urteilen die Reporter. Lesen Sie selbst.

Warum Flugreisen in diesem Jahr häufig im Chaos enden

Auch heute werde ich wieder bei Facebook vorbeischauen und anerkennend die Urlaubsbilder meiner Freunde liken. Dass manche Inhalte in dem sozialen Netzwerk alles andere als harmlos sind, sollte jeder Nutzer wissen. Der Zuckerberg-Konzern hat jetzt wieder zahlreiche Falsch-Profile gelöscht. Sie sollten die politische Stimmung in den USA beeinflussen. Die Spur führt wieder nach Russland.

Facebook hat im Kampf gegen Fehlinformationen eine Reihe von Accounts gelöscht. Bild: Fabian Sommer (dpa)

Facebook meldet neuen Manipulationsversuch mit Fake-Accounts

Der Chef der Gewerkschaft IG Bau ist Augsburger und natürlich Fan des Bundesligisten FCA. Als er kürzlich seinen neuen Frankfurter Dienstwagen übernahm, hatte der das Kennzeichen "F-CB...", das für den FC Bayern steht. Geht gar nicht. Sie ahnen, mit welchem Nummernschild er heute fährt. Aber Feiger verriet unserem Chefkorrespondenten Stefan Stahl auch, warum die Schwarzarbeit dringend bekämpft werden muss.

IG-Bau-Chef: "Banden machen sich die Bauwirtschaft zunutze"

Man hat den Eindruck: Die moderne Liebe mäandert zwischen Single-Kultur und Dating-Plattformen wie Tinder. Schnell, hektisch, meist unerfüllt. Unser Bücherwurm Wolfgang Schütz hat zwei Debütromane von Bloggern gelesen, die sich mit modernen Gefühlen und Sex befassen. Einer von ihnen schreibt den Blog "Generation Beziehungsunfähig". Ich fand den Begriff Beziehung schon immer schrecklich. Klingt wie Hautausschlag.

Bis heute ist ungeklärt, warum manche Menschen keine Lust auf Sex mit einem Partner haben. Fest steht aber, dass Asexualität keine Krankheit ist. Bild: Christophe Gateau (dpa)

Was soll nur aus der Liebe werden?

Jedes Jahr im August freue ich mich auf die Sommerserie unserer Kultur-Redaktion. Michael Schreiner und Richard Mayr bauen dann einmal pro Woche Tisch und Stühle in einem Augsburger Stadtteil auf. In diesem Jahr ist es Haunstetten. Was sie da wollen? Sie hören den Menschen zu, erleben Typen und Originale. Und alle diese wunderbaren Geschichten schreiben die beiden auf. Faszinierend.

Haunstetten brennt

