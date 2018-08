06:00 Uhr

SECHS um 6: Volle Sozialkassen, reichlich Hitze und satte Rabatte Politik

Mit unserem Chefredakteurs-Newsletter "SECHS um 6" starten sie gut informiert in den Tag. Die Themen heute: Hitze, Sommerschlussverkauf und Sozialabgaben.

Von Jürgen Marks

Immerhin: 392 Treppenstufen aufwärts habe ich geschafft. Wenn auch gaaanz langsamen Schrittes - wegen der Hitze. Ich hatte ja gestern in "SECHS um 6" versprochen, einen Tag lang jeden Fahrstuhl zu meiden. Und wer im vierten Stock eines Hochhauses arbeitet, kann einige Höhenmeter sammeln. Wenn auch Sie Lust haben, im Büro etwas für Gesundheit und Fitness zu tun, dann haben wir ein paar Tipps für Sie.

So bleiben Mitarbeiter im Büro gesund

***

Als würde uns die Hitze nicht schon genug plagen. Die hohen deutschen Sozialabgaben haben das Potenzial, eine heiße Sommerdebatte auszulösen. Unser Experte Rudi Wais fordert in seinem Leitartikel: Runter mit den Beiträgen! Doch die Sozialversicherungen zahlen angesichts ihrer Milliardenpolster lieber Strafzinsen an die Banken, statt die Beitragszahler zu entlasten. Neben der Temperatur steigt da auch unser Wutpegel.

Runter mit den Sozialbeiträgen!

***

Sollten Sie mit dem Gedanken spielen, spontan vor der anhaltenden Hitze zu fliehen, kann ich Ihnen Island empfehlen. Dort hatte es gestern Nachmittag 13 Grad und es regnete. Wie schön. Am Flughafen spart das richtige Verhalten am Sicherheitscheck übrigens Zeit. Meine Kollegin Sandra Liermann hat die wichtigsten Regeln für Sie zusammengestellt.

Mit Landschaften wie hier am Strokkur-Geysir lockt Island immer mehr Urlauber an. Bild: Promote Iceland (dpa)

Das müssen Sie bei Sicherheitskontrollen am Flughafen beachten

***

***

In unseren Innenstädten hängen jetzt wieder die bunten Schilder. Egal, ob "Sale" oder "Prozente" draufsteht - gemeint ist immer der Sommerschlussverkauf. Unsere Volontärin Stephanie Lorenz hat sich gestern bei 35 Grad in Augsburg auf Schnäppchenjagd begeben. Ihr Fazit: Die Preise fallen tatsächlich und bei der Hitze geht ein preisreduzierter Bikini immer.

Alles muss raus: Fette Rabatte zum Saisonende

***

Wenn Sie jetzt langsam die Nase voll haben von der Hitze, empfehle ich Ihnen die Lektüre unserer Glosse auf der heutigen Titelseite. Michael Stifter gibt Ihnen augenzwinkernd den ultimativen Tipp gegen den Afrika-Sommer: Denken Sie an fiesen Eisregen und Schneeschippen morgens um sechs. Wer den Beitrag liest, wird die August-Sonne gleich wieder genießen können.

Wer über die Hitze jammert, sollte sich immer bewusst sein, was die Alternativen sind. Bild: Adobe, Fotolia

Denken Sie bei der Hitze immer dran: Es könnte auch Winter sein!

***

Die B 17 ist eine der meistbefahrenen Bundesstraßen in unserer Region. Immer wieder nerven Staus die Pendler, die morgens nach Augsburg und abends wieder heim fahren. Ab heute packt das Bauamt seine schärfste Waffe gegen den stockenden Verkehr aus. Telematik-Brücken sollen die Geschwindigkeit so intelligent regeln, dass Pendler schneller ans Ziel kommen. In den nächsten Tagen werden wir uns vor Ort anschauen, ob das tatsächlich klappt. Trotz der Hitze.

So funktionieren die neuen Schilderbrücken an der B17

