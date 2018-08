SEK-Einsatz: Verdacht auf rechtsradikalen Anschlag

Der G20-Gipfel wird 2018 findet erstmals in Südamerika statt. Welche Politiker reisen nach Buenos Aires? Welche Themen stehen auf dem Plan? Das lesen Sie hier.

Islamistischer Hintergrund

Rizin-Bombenbauer plante Anschlag an belebtem Ort

Sief Allah H. bastelte in Köln an einer Splitterbombe mit dem hochgiftigen Bio-Kampfstoff Rizin. Inzwischen sind sich die Ermittler sicher: Er wollte damit "Ungläubige" angreifen - im Auftrag des IS.