SPD

vor 35 Min.

Norbert Walter-Borjans will sein Amt als SPD-Vorsitzender abgeben

SPD-Chef Norbert Walter-Borjans will sein Amt beim Parteitag am 11. Dezember abgeben.

Der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans will beim Parteitag am 11. Dezember nicht erneut für den Parteivorsitz kandidieren. Das sagte Walter-Borjans, der die Partei seit Dezember 2019 gemeinsam mit Saskia Esken führt, der Rheinischen Post. Für ihn sei der Vorsitz von vornherein mit keiner weiteren Karriereplanung verbunden gewesen, stattdessen habe er das Ziel gehabt, "die Partei auf Kurs zu bringen", sagte Walter-Borjans. "Mit dieser Mission bin ich so weit gekommen, dass ich sagen kann: Jetzt sollen mal Jüngere ran." Walter-Borjans: Parteivorsitzende sollten nicht im Kabinett sitzen Wen er sich als Nachfolgerin oder als Nachfolger wünschen würde, sagte er nicht. Allerdings erklärte er, er sei dagegen, dass ein Kabinettsmitglied den Parteivorsitz übernehme. Denn Regierungsmitglieder seien "notwendigerweise immer ein Stück Regierungssprecher", so der Politiker. SPD-Vorstandsmitglied Kevin Kühnert dankte Walter-Borjans auf Twitter: "Als weithin geschätzter Parteivorsitzender des Wahlsiegers selbstbestimmt einen Rückzug zu erklären, das gelingt den allerwenigsten", schrieb Kühnert. (AZ)

