04.03.2020

SPD lobt Seehofers Vorgehen zur Abwehr neuer Flüchtlingskrise

Exklusiv In der Krise um einen neuen Flüchtlingsstrom reagiert die Koalition überraschend geschlossen. Die Situation gilt als Testfall für eine europäische Lösung.

Von Michael Pohl

Noch vor eineinhalb Jahren stand die Koalition am Rande des Auseinanderbrechens in der Flüchtlingspolitik, als es um die theoretische Frage zu den Zurückweisungen an der deutschen Grenze ging. Jetzt, als an der griechisch-türkischen Grenze der Ernstfall einer neuen Flüchtlingskrise droht, herrscht im Berliner Regierungsbündnis kaum geahnte Geschlossenheit.

Allen voran CSU-Bundesinnenminister Horst Seehofer gibt den geräuschlosen Krisenmanager. Auf europäischer Ebene arbeitet der CSU-Mann an einer möglichst breiten Lösung, Griechenland in der schwierigen Situation zu helfen. Ähnlich pragmatisch, wie er sich bereits in der Seenotrettung von Flüchtlingen als Helfer in der Not hervortat.

Umgang mit der Flüchtlingskrise: Lob für Innenminister Horst Seehofer

Und so kommt selbst vom Koalitionspartner Lob für die Wandlung des CSU-Ministers: „Wir finden es richtig, dass Innenminister Seehofer erklärt hat, dass Deutschland bereit ist, seinen Teil zu tragen, wenn andere europäische Länder bei einer gemeinsamen Lösung mitmachen“, sagt die SPD-Innenexpertin Ute Vogt. „In der Koalition gibt es in dieser Frage keinen Streit“, betont sie. „Wir sehen das als eine Vorstufe für eine dauerhafte Lösung, denn Europa kann die Länder an den EU-Außengrenzen nicht auf Dauer alleinlassen.“

Die Krise mit dem türkischen Präsident Recep Tayyip Erdogan gilt als Testfall für Europa, aber auch für die deutsche Politik. „Wir sind uns alle einig, dass es keinen deutschen Alleingang geben kann“, betont die SPD-Innenexpertin. „Eine Lösung dieser Probleme, kann es nur geben wenn auch andere europäische Länder dabei mitmachen wie bei der Seenotrettung.“ Sie sei sehr zuversichtlich, dass es gelingt, eine solche Koalition der Vernunft zu schmieden.

Mögliche Flüchtlingskrise: 2015 soll sich auf keinen Fall wiederholen

Vor dem EU-Innenministertreffen war in Berlin zu hören, dass Frankreich, Spanien, Portugal und Finnland, sowie die Nicht-EU-Staaten Serbien und sogar die Schweiz Bereitschaft signalisiert hätten, an einer gemeinsamen europäischen Lösung mitzuwirken. Auch wenn keine der migrationskritischen osteuropäischen Länder dabei seien, würde dieses Bündnis auch bei Skeptikern als eine starke Koalition der Willigen gelten.

Auch der CDU-Innenexperte Armin Schuster betont, die allerwichtigste Lehre aus der Flüchtlingskrise von 2015 müsse sein, dass es jetzt keinen deutschen Alleingang geben dürfe. „Damals wurde Deutschland von anderen europäischen Ländern zurecht dafür verantwortlich gemacht, dass das deutsche Vorgehen die Flüchtlingswelle in diesem historischen Ausmaß erst möglich gemacht hat“, betont Schuster. „Solche Signale wie von 2015 dürfen sich auf keinen Fall wiederholen.“

Die Annahme, Deutschland müsse nur mit gutem Beispiel vorangehen, dann würden andere in Europa folgen, habe sich damals als falsch erwiesen, und wäre auch heute der gleiche verhängnisvolle Fehler, betont Schuster. „Es ist eben nicht humanitär, wenn wir heute alleine voranschreiten würden, sondern es hilft den Flüchtlingen nicht und es ist auch Deutschland damit nicht geholfen.“ Es bestehe Gefahr, dass sich dann wieder andere Länder bei der Aufnahme von Flüchtlingen wegduckten. „Die Bundesrepublik hat von 2015 bis heute mehr Flüchtlinge aufgenommen, als alle anderen EU-Länder zusammen.“

Die EU solle die Türkei weiter unterstützen

Schuster fordert zugleich die EU auf, den Flüchtlingsdeal mit der Türkei zu erneuern. Die sei der entscheidende Hebel, um Zustände wie 2015 in der Ägäis zu verhindern. Tatsächlich ist die Achillesferse der europäischen Flüchtlingspolitik nicht die Landgrenze zwischen der Türkei und Griechenland, sondern die griechischen Inseln. Lesbos, Samos, Kos oder Chios befinden sich beispielsweise in Sichtweite der türkischen Küsten. Im Krisenjahr 2015 unterschätzten viele Flüchtlinge die Gefahr der wenige Kilometer langen Überfahrt, über 800 Menschen ertranken damals binnen weniger Monate. Eine Million Flüchtlinge kamen damals über das Meer und lediglich 34.000 auf dem Landweg aus der Türkei nach Europa.

„Es ist natürlich sehr bitter, wie Erdogan jetzt die Menschen an der Grenze instrumentalisiert, um Druck auf Europa auszuüben“, betont Schuster. „Die EU sollte aber nicht sperrig sein, die Hilfsmittel auszuzahlen, und ihre Bedingungen des Abkommens mit der Türkei erfüllen, fordert Schuster. Die insgesamt sechs Milliarden Euro Hilfsmittel für das gesamte Türkeiabkommen stünden in keinem Verhältnis zu den 23 Milliarden Euro, die allein der Bund jährlich für die Folgen der Krise von 2015 ausgebe.

„Entscheidend ist, dass wir in diesem Jahr eine gemeinsame europäische Asylpolitik aufsetzen, und am besten eine gemeinsame Zuwanderungspolitik“, betont auch SPD-Innenexpertin Vogt. „Das muss eine Hauptaufgabe der deutschen EU-Ratspräsidentschaft in der zweiten Hälfte dieses Jahres sein.“

