vor 49 Min.

SPD setzt auf Mindestlohn

Mit der Forderung nach europaweiten Mindestlöhnen will die SPD bei der Europawahl aus dem Umfragekeller kommen. Einstimmig beschlossen die 200 Delegierten eines SPD-Konvents in Berlin das Wahlprogramm mit den Schwerpunkten Soziales, Steuern und Frieden. Die Abstimmung am 26. Mai riefen die Sozialdemokraten zur Richtungsentscheidung gegen das weitere Erstarken von Rechtspopulisten in Deutschland und der EU aus. „Ich glaube fest daran, dass die Hetzer und ewig Gestrigen nicht durchkommen“, sagte Parteichefin Andrea Nahles. Die Europawahl ist der erste bundesweite Stimmungstest seit der Bundestagswahl. Im Zentrum des Programms steht die Forderung nach Mindestlöhnen in allen EU-Staaten – etwa in Deutschland zwölf Euro. Soziale Grundrechte sollen in einer verbindlichen Sozialagenda umgesetzt werden. Höhere Einnahmen will die SPD durch eine Digitalsteuer und das Verhindern von Geldverschiebungen in Steueroasen erzielen. (dpa)

