SPD soll kommissarisch von Trio geführt werden

Nach dem Rücktritt von Parteichefin Andrea Nahles soll die SPD zunächst von Manuela Schwesig, Malu Dreyer und Thorsten Schäfer-Gümbel geführt werden.

Von Christian Grimm

Ein Trio aus Landespolitikern soll die taumelnde SPD nach dem Rücktritt von Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles stabilisieren. Die engere Parteiführung schlug bei ihrer Krisensitzung am Montag dafür dem Vorstand am Montag die beiden Ministerpräsidentinnen von Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz, Manuela Schwesig und Malu Dreyer, sowie den hessischen SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel als kommissarische Spitze vor. Das meldet die Deutsche Presse-Agentur und beruft sich auf Parteikreise.

Schwesig wurde darüber hinaus zunächst als künftige SPD-Vorsitzende gehandelt, wenn die Sozialdemokraten die akute Krise hinter sich gebracht haben. Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz hatte ausgeschlossen, sich den Hut aufzusetzen. "Es wäre völlig unangemessen, wenn ich das als Vizekanzler und Bundesminister der Finanzen machen würde. Zeitlich geht das gar nicht", hatte er erklärt.

Schwesig und Dreyer wollen nicht für SPD-Vorsitz kandidieren

Wie am Montagmittag bekannt wurde, wollen die Vizevorsitzenden Manuela Schwesig und Malu Dreyer nach dem Rücktritt von Parteichefin Andrea Nahles jedoch nicht für den Vorsitz kandidieren. Sie würden die Partei nur für den Übergang bis zu einer Neuwahl des Vorsitzenden führen, kündigten sie an. "Das schließt gleichzeitig aus, dass wir für den Parteivorsitz kandidieren", sagte Schwesig.

Schwesig sagte, ihr Platz sei in Mecklenburg-Vorpommern. Dies habe sie so für sich entschieden. Dreyer sagte, es sei für sie schon lange klar, dass sie als Ministerpräsidentin bei der nächsten Wahl in Rheinland-Pfalz wieder antreten wolle. Deshalb habe sie ausgeschlossen, neue SPD-Chefin zu werden. Schäfer-Gümbel will sich im Herbst aus der Politik zurückziehen - er wechselt als Arbeitsdirektor zur Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Schäfer-Gümbel kündigte für den 24. Juni eine Vorstandssitzung an. Bei dieser solle über das Verfahren und die Struktur zum künftigen Parteivorsitz beraten werden. Thema solle auch sein, mit welchem Verfahren die SPD die Halbzeitbilanz der Koalition angehen wolle.

Im Parteivorstand hat Nahles nach 13 Monaten als Vorsitzende nun auch formell ihren Rücktritt erklärt. Am Dienstag wird sie den Vorsitz der Bundestagsfraktion niederlegen. Die 48-Jährige will auch ihren Sitz im Parlament aufgeben. Bei der SPD ist der Begriff Troika eigentlich durch ein Bündnis starker Männer besetzt, zum Beispiel Willy Brandt, Herbert Wehner und Helmut Schmidt in den 70er Jahren oder Gerhard Schröder, Oskar Lafontaine und Rudolf Scharping in den 90er Jahren.

"Große Koalition ist für vier Jahre gewählt worden"

In ihrer Not streiten die Genossen darüber, ob sie in der großen Koalition bleiben sollen. Die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange plädierte dafür, sowohl über die Regierungsbeteiligung als auch über den Parteivorsitzende per Urwahl zu entscheiden. Lange wollte im Frühjahr vergangenen Jahres selbst SPD-Chefin werden und war gegen Nahles angetreten. Sie steht für den linken Parteiflügel.

Die Konservativen in der Partei wollen hingegen das Bündnis mit der Union fortsetzen. "Die große Koalition ist für vier Jahre gewählt worden – im Dezember sind zwei Jahre rum. Dann wird in Ruhe bewertet, ob es noch eine Basis für zwei weitere Jahre gibt", sagte Johannes Kahrs am Montag im Inforadio des RBB. Der Abgeordnete ist Sprecher des Seeheimer Kreises.

Ex-Fraktionschef Thomas Oppermann rechnet damit, dass ein Vierteljahr ins Land gehen wird, bis die Sozialdemokraten einen neuen Chef oder eine neue Chefin küren werden.

Kanzlerin Merkel will Koalition mit SPD weiterführen

CDU und CSU riefen ihren wankenden Partner auf, nicht die Segel zu streichen. "Deutschland braucht eine stabile Regierung. Und Europa braucht ein starkes, stabiles Deutschland", sagte CSU-Chef Markus Söder am Montag. Es sei nicht die Zeit für innerparteiliche Ränkelspiele. Die SPD müsse sich festlegen, ob sie Schwarz-Rot fortsetzen wolle oder nicht. "Das ist das klare Signal, das gesetzt werden muss", verlangte der bayerische Ministerpräsident.

Bereits am Sonntag hatten sowohl Bundeskanzlerin Angela Merkel und die CSU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer betont, die große Koalition weiterführen zu wollen. "Wir werden die Regierungsarbeit fortsetzen mit aller Ernsthaftigkeit und vor allen Dingen auch mit großem Verantwortungsbewusstsein", hatte die Kanzlerin erklärt.

Die SPD will Ende des Jahres zur Halbzeit der Wahlperiode prüfen, ob sie in der ungeliebten Koalition bleibt. Trotz Erfolgen wie Mindestlohn und Rente mit 63 haben die Genossen in den vergangenen Jahren dramatisch an Zuspruch verloren. Mit jeder Wahlniederlage werden die Stimmen derer in der Partei lauter, die die Regierung platzen lassen wollen. Der Bruch käme zur Unzeit, weil in Brüssel gerade die Weichen für Europas Zukunft gestellt werden. (mit dpa)

