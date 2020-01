vor 20 Min.

SPD will Anwohnern eine Windradprämie zahlen

Der Ausbau der Windkraft in Deutschland ist ins Stocken geraten. Deshalb will die SPD nun Menschen, die in der Nähe von Windrädern wohnen mit einer Prämie belohnen.

Der Ausbau der Windkraft in Deutschland ist ins Stocken geraten. Nun hat die SPD neue Pläne, um Windparks attraktiver zu machen. Nach Angaben von SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch, prüft die Große Koalition gerade eine "Windmühlenprämie". Im Interview mit der Neuen Osnarbrücker Zeitung sagt der SPD-Politiker: "Die SPD will erreichen, dass diejenigen, die Windräder in ihrer Nachbarschaft akzeptieren und damit den Ausbau der erneuerbaren Energie ermöglichen, belohnt werden." Um das zu erreichen, seien derzeit verschiedene Möglichkeiten im Gespräch. Es gehe einerseits um Geld für die Kommunen. "Wir müssen aber andererseits auch direkte finanzielle Anreize für die Bürger schaffen, die in solchen Gebieten leben", sagte Miersch der Zeitung.

Vorschlag der SPD: Bürger an Windparks beteiligen

In einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe würden derzeit mehrere Konzepte geprüft. "Das reicht von der Beteiligung der Kommunen am Umsatz von Windparks bis zu einem 'Windbürgergeld', also direkten Geldflüssen für alle betroffenen Anwohner", sagte SPD-Vorstandsmitglied Miersch. "Wir sollten uns im ersten Quartal des Jahres einigen."

Der Grund für die Überlegungen der Großen Koalition ist eine Windkraft-Flaute im Bund. Im ersten Halbjahr 2019 wurden in Deutschland nur 86 Windräder errichtet. Das waren die schwächsten ersten sechs Monate seit dem Jahr 2000. In der ganzen Republik drehen sich 30.000 Windräder. Vor allem der Süden ist zur windradfreien Zone geworden.

SPD: Klagen gegen Neubau von Windrädern soll schwerer werden

In Bayern kam keine neue Turbine hinzu, in Baden-Württemberg waren es drei. Allerdings sollen Windparks einen wichtigen Beitrag zu Energiewende leisten, deshalb müssten eigentlich viel mehr Windräder gebaut werden, um den Ausstoß von Kohlendioxid zu senken. Schon 2030 sollen 65 Prozent des Stroms aus sauberen Quellen stammen. Aktuell sind es 40 Prozent. Doch derzeit, so scheint es, steigt die Bundesrepublik schneller aus der Windkraft aus als aus der Kohle.

Die SPD will auch die Möglichkeiten der Bürger begrenzen, den Bau von Windrädern per Klage zu verhindern. Denn das ist tatsächlich einer der Hauptgründe, warum so wenige Windparks gebaut werden. "Langatmige Planungsprozesse wie jetzt werden wir uns nicht mehr erlauben können, wenn wir die enorme Transformation bewältigen wollen. Deswegen werden wir über eine Reform des Planungsrechtes reden, also über höhere Hürden, gegen die Windkraft vorzugehen", sagte Miersch im Interview mit der Neuen Osnarbrücker Zeitung. (AZ)

