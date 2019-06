vor 1 Min.

SPD will Doppelspitze ermöglichen

An der Spitze der SPD soll künftig auch eine Doppelspitze stehen können.

Der neue Parteivorsitz soll nach einer Mitgliederbefragung bei einem Parteitag Anfang Dezember gewählt werden, wie die kommissarischen Parteichefs Manuela Schwesig, Malu Dreyer und Thorsten Schäfer-Gümbel mitteilten.

Im Vorstand war am Montag diskutiert worden, den für 6. bis 8. Dezember angesetzten Bundesparteitag auf November vorzuziehen, wie es am Rande der Sitzung hieß. Doch der Vorschlag des Präsidiums erhielt in dem Gremium keine Mehrheit. "Spiegel Online" hatte zuerst über den Präsidiumsvorschlag und die Entscheidung im Vorstand berichtet. (dpa)

