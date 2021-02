vor 31 Min.

SPD will Verkauf kommunaler Grundstücke generell auf Erbpacht umstellen

SPD-Chef Norbert Walter-Borjans will mit einem Pakt für bezahlbares Wohnen in den Bundestagswahlkampf 2021 gehen.

Die SPD will mit der Forderung nach einem Pakt für bezahlbares Wohnen in die nächste Bundestagswahl und den Verkauf kommunalen Baulands völlig neu regeln. „Wir brauchen mehr Investitionen von Kommunen, Ländern und dem Bund in öffentlich geförderte Wohnungen – und private Investoren müssen auch ihren Beitrag leisten“, erklärte SPD-Chef Norbert Walter-Borjans unserer Redaktion. „Kommunales Bauland sollte nur noch im Wege der Erbpacht befristet aus der Hand gegeben werden“, forderte der SPD-Vorsitzende.

SPD will mit Pakt für bezahlbares Wohnen in Bundestagswahlkampf 2021 gehen

„Der Bund sollte die Kommunen bei dieser Aufgabe unterstützen, indem er zum Beispiel ihre rechtlichen Möglichkeiten stärkt und ihnen Grundstücke im Eigentum des Bundes für öffentliche Zwecke wie den Bau bezahlbarer Wohnungen günstig überlässt“, fügte Walter-Borjans hinzu. „Die Ideologie der Privatisierung – „privat vor Staat“ – hat lange Jahre dazu geführt, dass Städte und Gemeinden, Länder und der Bund Wohnungen in großem Stil an Private verkauft haben“, kritisierte er. „Das war ein gravierender Fehler, unter dessen Folgen viele Menschen heute noch leiden.“

Mit der Neuausrichtung der Wohnungspolitik, wollen die Sozialdemokarten Vorstöße ihres ehemaligen, im Juli verstorbenen Vorsitzenden Hans-Jochen Vogel aufgreifen, der an diesem Mittwoch 95 Jahre alt geworden wäre. (AZ)

