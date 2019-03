SPD zieht mit Kampfansage an Rechte in Europawahlkampf

Zu Mindeststeuersätzen für Unternehmen: Vor ein paar Wochen haben die Grünen die Steuervermeidung von Großkonzernen in EU-Staaten in Erinnerung gebracht (bspw. realer Steuersatz der Großkonzerne in Luxemburg 2 Prozent bei nominal 29 Prozent).

Das Thema "Steuerdumping in EU-Staaten" (in diesem Zusammenhang werden häufig die drei Beneluxstaaten genannt - warum verlagern derzeit britische Unternehmen ihren Firmensitz vor allem in die Niederlande?) kenne ich schon seit Jahrzehnten. Wie wäre es, wenn die Politik dieses grobe Foulspiel zu Lasten des europäischen Gedankens endlich unterbinden würde?

Und Frau Barley, wer genau ist im Moment Bundesfinanzminister?

Ist da nicht der kurze Dienstweg ohne viel Wahlkampfgetöse möglich?

