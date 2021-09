SSW: Ein Unbekannter aus dem Norden mit Chancen auf den Bundestag

Nach der Bundestagswahl könnte sich eine Partei im Bundestag wiederfinden, die bisher nur wenigen bekannt ist. Was steckt hinter dem Südschleswigschen Wählerverband (SSW)?

Hoch oben im Norden blicken sie gespannt auf das Wahlergebnis. Dort hofft eine Partei auf den Einzug in den Bundestag, die bislang nur wenige kennen: Der Südschleswigsche Wählerverband (SSW). Die Partei der dänischen Minderheit und der friesischen Volksgruppe möchte erstmals seit 1949 wieder einen Abgeordneten nach Berlin schicken.

Dass die Chancen dafür gar nicht so schlecht stehen, verdankt der SSW einer Besonderheit des Wahlrechts: Als Partei nationaler Minderheiten ist sie seit 1953 bei der Bundestagswahl grundsätzlich von der Fünfprozenthürde befreit. Für den Einzug in den Bundestag muss sie lediglich so viele Zweitstimmen erhalten, dass ihr nach dem Berechnungsverfahren ein Sitz zusteht. Laut einer ARD-Prognose von Sonntagabend ist es nicht unwahrscheinlich, dass die Partei mit Spitzenkandidat Stefan Seidler die etwa 50.000 Stimmen einsammeln konnte.

SSW: Wer ist die Partei aus dem Norden?

Für den SSW wäre dies eine Rückkehr nach sehr langer Zeit. 1949 schaffte Hermann Clausen als bislang einziger Abgeordneter für eine Legislaturperiode den Einzug ins nationale Parlament. 1961 beschloss die Partei dann, bis auf Weiteres nicht mehr bei Bundestagswahlen anzutreten. Auf Landesebene kann der SSW aber bereits Regierungserfahrung vorweisen: Von 2012 bis 2017 regierte der SSW in der sogenannten Küstenkoalition zusammen mit SPD und den Grünen in Schleswig-Holstein.

Gegründet wurde der SSW 1948 in Schleswig-Holstein. Neben dem besonderen Fokus auf die politischen Interessen der dänischen Minderheit und der friesischen Volksgruppe, macht sich der SSW auch für die Rechte von Minderheiten wie den Sinti und Roma sowie den Sorben stark. Außerdem fordert die Partei eine Stärkung des Sozialstaates, eine schnellere Umsetzung von Umwelt- und Klimaschutz und die Abschaffung des Fallpauschalen-Systems im Gesundheitssystem.

Südschleswigscher Wählerverband: Stefan Seidler will nach Berlin

Der SSW versteht sich als "Stimme des Nordens" – und wirbt auch so. Zur Bundestagswahl ist die Partei angetreten, um die Interessen Schleswig-Holsteins in Berlin stärker zu vertreten, etwa durch mehr Investitionen in den Verkehr in Schleswig-Holsten. Im Wahlwerbespot tritt Spitzenkandidat Stefan Seidler in einem Wikinger-Dorf auf. Das Logo ziert ein Schiff der Nordmänner mit der Aufschrift "Mission Bundestag". Womöglich könnte Seidler damit demnächst nach Berlin segeln. (mit dpa)

