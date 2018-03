Sarkozy kämpft um seinen Ruf

07:54 Uhr

Sarkozy wird von vielen Justizaffären belastet. Das Ermittlungsverfahren wegen Zahlungen aus Libyen ist eine neue Dimension. Er selbst spricht von Verleumdung.

Von Birgit Holzer

Es war absehbar, dass Nicolas Sarkozy das nicht auf sich sitzen lassen würde. Knapp zwei Tage verbrachte der französische Ex-Präsident in Polizeigewahrsam, wurde verhört und beschuldigt, versuchte, sich zu verteidigen und konnte trotzdem nicht verhindern, dass die Justiz schließlich ein Ermittlungsverfahren gegen ihn einleitete.

Vorgeworfen werden ihm "passive Korruption", unerlaubte Wahlkampffinanzierung und Hehlerei bei der Hinterziehung öffentlicher Gelder Libyens. Vor der Präsidentschaftswahl 2007, die er gewann, soll Sarkozy über Mittelsmänner mindestens 50 Millionen Euro illegaler Wahlkampfunterstützung vom damaligen libyschen Machthaber Muammar al-Gaddafi angenommen haben. Vier Jahre später trieb er im Zuge des Arabischen Frühlings die Nato-Luftschläge gegen dessen Regime voran, in deren Folge al-Gaddafi gestürzt und getötet wurde. Ein Verdacht drängt sich auf: Könnte es einen Zusammenhang geben?

Sarcozy reagiert empört auf die Vorwürfe

Auf den Vorwurf der illegalen Finanzierung reagierte der Ex-Staatschef mit einer empörten Stellungnahme im konservativen Blatt Figaro, mit dessen Besitzer, dem Großindustriellen Serge Dassault, er befreundet ist. Al-Gaddafi, seine Familie und "seine Bande" hätten erst 2011 mit ihrer "Verleumdungskampagne" begonnen, nachdem er im Élysée-Palast die politischen Gegner des damaligen libyschen Regimes empfangen habe, schrieb Sarkozy, der vor seiner politischen Karriere eine juristische Ausbildung gemacht hat: "Ich bin ohne jeden greifbaren Beweis angeklagt." Seit Jahren werde ihm "durch diese Verleumdung das Leben zur Hölle gemacht".

Ziad Takieddine, einen franko-libyschen Geschäftsmann, der aussagte, zwischen 2006 und 2007 fünf Millionen Euro in Koffern von Tripolis nach Paris gebracht zu haben, habe er in der fraglichen Zeit kein einziges Mal persönlich getroffen. Sarkozy beschuldigte das Online-Magazin Mediapart, das 2012 Dokumente und damit die Affäre öffentlich gemacht hat, der Fälschung. Klage hat er bereits eingereicht. Am Abend bekräftigte Sarkozy im Fernsehsender TF1 den Vorwurf der Verleumdung. An die Franzosen gerichtet, sagte der ehemalige Staatschef: "Ich habe niemals ihr Vertrauen missbraucht." Er werde seine Ehre wiederherstellen.

Der Ex-Präsident wird von mehreren Justizaffären belastet

Und doch wirken seine Beteuerungen wie das verzweifelte Aufbäumen eines Mannes, der den Kampf um den Erhalt seiner Integrität verloren hat. Zu viele Justiz-Affären belasten den 63-Jährigen und eine Reihe seiner Vertrauten inzwischen.

In zwei weiteren Fällen laufen ebenfalls Ermittlungsverfahren, die zum Prozess führen könnten. Einmal geht es um den Vorwurf illegaler Wahlkampffinanzierung im Jahr 2012: So soll der konservative Kandidat die erlaubte Obergrenze von 22,5 Millionen Euro um mehr als 20 Millionen überzogen haben. Um dies zu verschleiern, griff seine Partei auf ein System falscher Rechnungen zurück. Trotz seiner aufwendigen Wahlkampfauftritte unterlag Sarkozy damals seinem Herausforderer François Hollande.

Das ist Nicolas Sarkozy 1 / 9 Zurück Vorwärts Es ist der 28. Januar 1955, als Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Nagy-Bocsa in Paris auf die Welt kommt. Sein Vater kam als Emigrant von Ungarn nach Frankreich. Die Mutter stammt von sephardischer Juden aus Thessaloniki ab.

Sarkozy studierte Öffentliches Recht und Politikwissenschaft und wurde 1981 als Rechtsanwalt zugelassen. 1983 hat man ihn zum Bürgermeister von Neuilly gewählt. Im selben Jahr heiratet er seine erste Frau Marie-Dominique Culioli, mit der er zwei Söhne hat.

1988 wird Sarkozy Abgeordneter für die neogaullistische RPR unter Jacques Chirac. Von 1993 bis 1995 ist er Regierungssprecher und Haushaltsminister. Im anschließenden Präsidentschaftswahlkampf schlägt er sich auf die Seite von Edouard Balladur und agiert gegen Chirac. Dieser konnte die Wahl trotzdem für sich entscheiden.

Im Oktober 1996 heitatet Sarkozy zum zweiten Mal. Aus der Ehe mit Cécilia Ciganer-Albeniz geht ein Sohn hervor.

Als Innenminister nimmt er zwischen 2002 und 2004 den Kampf gegen die Kriminalität auf. Sein Engagement bringt ihm viele Anhänger.

2004 übernimmt er das Wirtschafts- und Finanzministerium, verlässt die Regierung aber bald, um den UMP-Vorsitz zu übernehmen. 2005 kehrt er schließlich als Innenminister ins Kabinett zurück. Er behält das Amt bis 2007. Im Zuge der Pariser Krawalle 2005 beschimpft er die Randalierer als "Gesindel" und verspielt dadurch viele Sympathien unter den jungen Franzosen.

Die Präsidentschaftswahl 2007 konnte er im zweiten Wahlgang für sich entscheiden. Er hat knapp gegen die Demokratin Ségolène Royal gewonnen. Seither hat es zahlreiche Skandale gegeben. Die Räumung einiger Roma-Wohnsiedlungen und die erbarmungslose Abschiebung der Bewohner nach Rumänien und Bulgarien 2010 brachte ihm viel negative Presse.

Im Februar 2008 heiratete Sarkozy zum dritten Mal. Neue First Lady wurde die italienisch-französische Sängerin Carla Bruni, der unter anderem eine Affäre mit der Rolling-Stone-Legende Mick Jagger nachgesagt wird. Die Verbindung hat ein enormes Medienecho provoziert. 2011 hat das Paar eine Tochter bekommen. Sie heißt Giulia.

2012 unterlag Sarkozy bei den Präsidentschaftswahlen seinem sozialistischen Widersacher François Hollande.

Außerdem sollen der Ex-Präsident und sein Anwalt Thierry Herzoy versucht haben, einen Justizbeamten zu bestechen. Im Gegenzug, so der Vorwurf, sei ihm eine Beförderung versprochen worden. Der Beamte sollte zudem Informationen über laufende Ermittlungen in einem weiteren Fall geben. Die Justiz interessierte sich für die Frage, ob die inzwischen verstorbene L’Oréal-Erbin Liliane Bettencourt, damals reichste Frau Frankreichs, Sarkozys Wahlkampf mitgesponsert hat. Mangels Beweisen wurde dieses Verfahren gegen ihn eingestellt.

Sarkozy hat seinen Status eingebüßt

Zwar hat Sarkozy immer noch treue Anhänger in seiner Partei – Wahlniederlagen und Affären hin oder her. Die Zeitung Le Monde schreibt von einer "Sarko-Nostalgie". Aber den Status einer politischen Ikone, ausgestattet mit einer schier unerschöpflichen Energie und einem kraftvollen Charisma, büßte er inzwischen weitgehend ein. So schied er bei der internen Kandidatenkür der Republikaner vor der Präsidentschaftswahl 2017 vorzeitig aus. Der Gewinner, sein ehemaliger Premierminister François Fillon, ließ sich noch voller Häme über Sarkozys Justiz-Ärger aus – bis er selbst über den Vorwurf stolperte, er habe seiner Frau und seinen Kindern hohe Summen als angebliche parlamentarische Mitarbeiter bezahlt.

Die Republikaner versuchen nun den Balanceakt zwischen einem minimalen Beistand für ihren ehemaligen Chef und der Distanz zu dessen belastenden Affären. Der neue Parteichef, der Sarkozy-Vertraute Laurent Wauquiez, nannte zwar die stundenlange Verhör-Prozedur "erniedrigend und unnötig". Doch grundsätzlich vertraue er der Justiz in ihrer Arbeit. Eindeutige Unterstützung klingt anders.

