vor 51 Min.

Satiriker Semsrott: Dem Hoodie will er auch im EU-Parlament treu bleiben

Exklusiv Nico Semsrott zieht als Abgeordneter für "Die Partei" nach Brüssel. Er erzählt, was sich jetzt alles ändert und mit welcher Einstellung er Politik machen will.

Von Maria Heinrich

Sein Markenzeichen, den schwarzen Pullover, die Kapuze eng über den Kopf gezogen, wird Nico Semsrott vorerst nicht ablegen und gegen Anzug und Krawatte eintauschen. Er bleibt sich selbst treu, wenn er bald nach Brüssel zieht und als Abgeordneter für die Satirepartei "Die Partei" im Europäischen Parlament sitzt. "An meinem Stil ändert sich erstmal nicht viel. Ich habe schon geklärt, dass es im Plenum keine Kleiderordnung gibt", berichtet der 33-jährige Hamburger auf Nachfrage unserer Redaktion.

Kabarettist Semsrott: "Ich mache meine Beiträge einfach im Parlament"

Auf Tour gehen wird Kabarettist Semsrott, den viele aus der ZDF-Satiresendung "Heute Show" kennen, aber vorerst nicht. "Ich mache meine Kunst weiter, ändere aber den Ort, an dem ich das mache. Ich mache meine Beiträge einfach im Parlament. Ich freue mich auf die allgemeine Verwirrung. Ob daraus irgendwann nochmal ein neues Programm entsteht, weiß ich noch nicht."

Nico Semsrott trat auf Listenplatz Nummer zwei bei der Europawahl für "Die Partei" an. An erster Stelle kandidierte Satiriker Martin Sonneborn, für den Ex-Chefredakteur und Mitherausgeber des "Titanic"-Magazins war es schon das zweite Mal seit 2014. "Die Partei" zählte bei der Europawahl vor allem unter den antretenden Kleinparteien zu den erfolgreichsten. 2,4 Prozent der Stimmen gaben ihr die Wähler - damit gingen zwei Sitze im Europäischen Parlament an die Satiriker. Für einen dritten Sitz reichte das Wahlergebnis allerdings nicht aus. Auf Listenplatz drei kandidierte die Hamburgerin Lisa Bombe.

Seit zwei Wochen war klar: Nico Semsrott könnte es ins Parlament schaffen

Nico Semsrott zeigte sich nicht besonders überrascht von seinem Wahlerfolg. Er sagt: "Am Anfang unserer Kampagne habe ich vermutet, dass die Chance 50:50 ist, dass ich es schaffe." Doch die Gewissheit wurde kurz vor der Wahl immer größer: "Seit zwei Wochen war ich mir ziemlich sicher, weil niemand glaubwürdig die Erstwähler beziehungsweise die jungen Wähler im Allgemeinen vertritt." Deshalb danke er den anderen Parteien für ihren "Wahlkampf" und ihre Konzentration auf die Letztwähler. Das habe "Der Partei" sehr geholfen. Welcher Fraktion sich Semsrott und Sonneborn anschließen wollen, steht bisher aber noch nicht fest. Semsrott: "Wir sind gerade zu Gesprächen in Brüssel und wie es in der Politik so schön heißt, gehen wir da verhandlungsoffen rein."

Hab mal kurz dafür gesorgt, dass die CDU alle ihre raubkopierten Videos von ihrem Youtube-Kanal nehmen musste. @DiePARTEI wirkt. #ohtheirony https://t.co/7HbtzVDusI — Nico Semsrott (@nicosemsrott) 23. Mai 2019

Der Kabarettist Semsrott hatte erst wenige Tage vor dem Wahlsonntag für Schlagzeilen gesorgt. Auf seinem Twitteraccount deckte er auf, dass die Union die Reformierung des Urheberrechts, das sie selbst vorangetrieben hatte, selbst nicht wirklich ernst nahm. Semsrott machte publik, dass sie fremdes Filmmaterial ohne Erlaubnis auf Youtube veröffentlicht hatte.

