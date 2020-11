27.11.2020

Schäuble will sich schnell gegen Corona impfen lassen

Exklusiv CDU-Politiker Schäuble wirbt um breite Impfbereitschaft. Er sagt: „Ich bin froh, wenn ich die Impfung bekommen kann.“

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble will für eine hohe Impfbereitschaft der Bevölkerung werben und sich früh selbst gegen das Corona-Virus impfen lassen. „Grundsätzlich bin ich sehr froh, dass nun bald verschiedene Impfstoffe zur Verfügung stehen – entwickelt auch in Deutschland“, sagte der CDU-Politiker der „Augsburger Allgemeinen“ (Samstagausgabe). „Und so werde ich wie viele andere vermutlich relativ bald in Abwägung der Risiken und möglicher Nebenwirkungen sagen können: Ja, ich bin froh, wenn ich die Impfung bekommen kann.“

Schäuble: Zustimmung in der Bevölkerung zum Impfen wird wachsen

Er gehe davon aus, dass die Zustimmung in der Bevölkerung zum Impfen wachse, sobald die Versorgung mit Impfstoffen anlaufe. „ Wir brauchen die Bereitschaft der Menschen, sich impfen zu lassen“, betonte Schäuble. „Aber eine Impfpflicht wird es nicht geben. Das will niemand, der Verantwortung trägt.“ (AZ)

