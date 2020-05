vor 30 Min.

Schaffen wir gerade unsere Freiheit ab, Christian Lindner?

Schafft die Politik gerade unsere Freiheitsrechte ab? FDP-Chef Christian Lindner beantwortet im Livetalk am Dienstag unter anderem diese Frage. Schicken Sie uns Ihre Fragen.

Von Yannick Dillinger

Wie schnell soll Deutschland die Corona-Maßnahmen lockern? Muss die Politik der Gesundheit alles unterordnen? Wie verhindern wir den wirtschaftlichen Totalschaden? Unter anderem um diese Fragen geht es, wenn sich FDP-Bundesvorsitzender Christian Lindner am Dienstagabend, 19.15 Uhr, bei „Augsburger Allgemeine Live“ den Fragen von Gregor Peter Schmitz, Chefredakteur der Augsburger Allgemeine, stellt.

„Augsburger Allgemeine Live“ mit FDP-Chef Christian Lindner: kostenlos im Internet

Corona-bedingt findet die Veranstaltung nicht wie gewohnt vor Hunderten Gästen im Goldenen Saal in Augsburg statt. Vielmehr verfolgen Interessierte das rund 45-minütige Gespräch live im Internet: auf augsburger-allgemeine.de/lindnerlive und auf dem Facebookkanal der Augsburger Allgemeine. Die Teilnahme bleibt kostenlos.

Christian Lindner, Fraktionsvorsitzender im Bundestag und Parteivorsitzender der FDP. Bild: Kay Nietfeld/dpa

„ Corona verhindert, dass wir unser beliebtes Format ,Augsburger Allgemeine Live’ in gewohntem Rahmen veranstalten können. Nachdem viele Leser und gebuchte Gäste nachgefragt haben, ob wir nicht eine Alternative anbieten können, haben wir den Livestream konzipiert“, erklärt Schmitz. „So können wir weiter mit ,Augsburger Allgemeine Live' Denkanstöße für Debatten liefern, die auch in dieser akuten und besonderen Krise wichtig sind.“

Ein Kamerateam filmt FDP-Chef Christian Lindner in Berlin

Ein Kamerateam von rt1 wird am Dienstag in Berlin vor Ort sein und die Schalte mit Lindner realisieren. Weitere Videoexperten von rt1 nehmen im Studio in Augsburg-Lechhausen Bild und Ton des Chefredakteurs auf. Ein Novum in der Geschichte von „Augsburger Allgemeine Live“: Alle Interessierten können den Talk in Echtzeit verfolgen. Bei den bisherigen Ausgaben gab es ein begrenztes Kartenkontingent, das meist binnen weniger Stunden vergriffen war. „Wir machen aus der Not eine Tugend und freuen uns auf viele Gäste an den Bildschirmen“, sagt Schmitz.

Gegen Ende des rund 45-minütigen Talks ist eine Fragerunde geplant. Wer etwas von Christian Lindner wissen möchte, kann seine Fragen einschicken an live@augsburger-allgemeine.de. „Augsburger Allgemeine Live“ ist am Dienstagabend von 19.15 Uhr an auf augsburger-allgemeine.de/lindnerlive und auf dem Facebookkanal der Augsburger Allgemeine live zu verfolgen. Im Anschluss ist die Sendung auf beiden Kanälen auch auf Abruf verfügbar.

„Augsburger Allgemeine Live“: Es waren unter anderem schon Merkel, Habeck, Scholz, Kaeser und Will zu Gast

Zum Hintergrund: Die Augsburger Allgemeine holt mit ihrem Format „Augsburger Allgemeine Live“ Menschen in die Region, die etwas zu erzählen haben. Chefredakteur Dr. Gregor Peter Schmitz lädt sie ein und stellt sie mit Kolleginnen und Kollegen der Redaktion vor. Zahlreiche hochkarätige Gäste, wie beispielsweise die Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, Bundesfinanzminister Olaf Scholz, Grünen-Vorsitzender Robert Habeck, Siemens-Vorstand Joe Kaeser oder Moderatorin Anne Will besuchten die Augsburger Allgemeine in der Fuggerstadt. Alle Interviews, Videos und Podcasts finden Sie auf https://www.augsburger-allgemeine.de/special/live/.

