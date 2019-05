07:40 Uhr

Scheuer will wohl Moped-Führerschein ab 15 ermöglichen

In fünf Bundesländern gibt es den Moped-Führerschein ab 15 Jahren schon.

Der Bundesverkehrsminister will es generell ermöglichen, dass Jugendliche ab 15 Jahren einen Moped-Führerschein machen können. Was steckt hinter der Idee?

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will eine Senkung der Altersgrenze für den Moped-Führerschein auf 15 Jahre ermöglichen. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf einen ihm vorliegenden Gesetzentwurf, der am Mittwoch vom Kabinett beschlossen werden solle. 15-Jährige dürften demnach dann Kleinkrafträder wie Mopeds und Roller bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 45 Kilometern pro Stunde fahren.

"Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung das Mindestalter für die Klasse AM auf 15 Jahre herabzusetzen", zitierte das RND aus Scheuers Gesetzentwurf. Zurzeit gebe es den Moped-Führerschein ab 15 nur in einem Modellprojekt der fünf ostdeutschen Bundesländer Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Das Projekt laufe im April 2020 aus. In der DDR war es laut Bericht möglich, Kleinkrafträder bereits mit 14 Jahren zu fahren.

Moped-Führerschein ab 15 soll Mobilität erhöhen

Ende 2018 hatten sich schon die Verkehrsminister der Länder darauf geeinigt, dass jedes Bundesland selbst entscheiden kann, ob es das Mindestalter auf 15 Jahre senkt. "Dass andere Länder auf Grund regionaler Gegebenheiten keinen Bedarf an einem Moped mit 15 sehen, respektieren wir", sagte Thüringens Verkehrsministerin Birgit Keller (Linke) damals. Ziel des Modellprojekts im Osten war unter anderem, die Mobilität von Jugendlichen im ländlichen Raum zu erhöhen. (dpa)

Themen Folgen