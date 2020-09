vor 4 Min.

Schläge und Hetze: Gewalt gegen Lehrer nimmt stark zu

Wenn Schüler schlagen, kratzen und beleidigen – oder im Internet mobben. Eine bundesweite Umfrage kommt zu erschreckenden Ergebnissen.

Von Bernhard Junginger

Grundschüler, die blindwütig auf ihre Klassenlehrerin einschlagen, Gymnasiasten, die in sozialen Medien Pädagogen mobben: Immer mehr Schulen melden Übergriffe auf ihre Lehrer. Das ist das Ergebnis einer bundesweiten Umfrage bei rund 1300 deutschen Schulleitern. 34 Prozent der Bildungseinrichtungen melden demnach, dass es dort in den vergangenen fünf Jahren Fälle von körperlicher Gewalt gegeben hat. Von „direkter psychischer Gewalt“ berichten sogar 61 Prozent.

Auftraggeber der Forsa-Studie ist der Verband Bildung und Erziehung. Dessen Bundesvorsitzender Udo Beckmann nannte die Zahlen bei der Vorstellung „erschütternd“, sie bedeuteten noch einmal eine deutliche Steigerung gegenüber früheren Umfrageergebnissen. Scharfe Kritik übte Beckmann an den Kultusministerien der Länder. Diese hätten öffentlich stets versichert, dass es sich nur um Einzelfälle handele. Beckmann weiter: „So wird auch begründet, weshalb teilweise keine Statistiken geführt werden. Die Augen zu verschließen, wird das Problem aber nicht beseitigen.“

Gewalt gegen Lehrer: "Üble Hetze in WhatsApp-Gruppe"

Die Gewalt gegen Lehrer hat viele Gesichter – und je nach Schulform gibt es laut der Studie auch deutliche Unterschiede. Am häufigsten sind es jüngere Schüler, die ihre Lehrer schlagen, kratzen oder beißen, was Beckmann darauf zurückführt, dass diese oft noch Probleme hätten, ihre Gefühle zu kontrollieren. 40 Prozent der Grundschulen melden entsprechende Vorfälle. Haupt-, Real- oder Gesamtschulen berichten dagegen besonders oft, dass Lehrer von Schüler beleidigt oder bedroht werden, dies kann direkt ebenso wie über das Internet geschehen. Noch vergleichsweise friedlich geht es bisher an den deutschen Gymnasien zu, doch auch hier ist die Zahl der körperlichen oder psychischen Attacken auf Lehrer gestiegen.

Eindeutig und besorgniserregend zugenommen haben nach Beckmanns Worten die Übergriffe gegen Lehrer im Internet: „Da wird der Unterricht heimlich gefilmt, hämisch kommentiert und dann ins Netz gestellt. Oder es kommt zu übler Hetze in der WhatsApp-Gruppe der Klasse.“ Teil des Problems seien in vielen Fällen die Eltern, die das Fehlverhalten ihrer Kinder entweder deckten oder gar rechtfertigten. Nicht selten, in bis zu zehn Prozent der Fälle, sind es Mütter oder Väter, die die Pädagogen beschimpfen oder sie sogar tätlich angreifen.

"Es braucht massive Investitionen in die Bildungsinfrastruktur"

Durchgeführt wurde die Studie noch vor den Schulschließungen wegen Corona. Die Pandemie, sagte Verbandschef Beckmann, habe inzwischen aber eine interessante Erfahrung gebracht: Schüler, die aus Infektionsschutzgründen zeitweise in Kleingruppen eingeteilt waren, hätten diese Art des Lernens häufig als sehr positiv empfunden, schwierigen Kindern habe dies besonders gutgetan. Dies, so der Pädagoge, bestätige die Einschätzung, dass es eine der Hauptursachen des Problems sei, dass zu viele Kinder in zu kleinen Klassenzimmern lernen müssten.

Sein Verband fordert von Kultusministerien der Länder, eine umfassende Meldepflicht für Übergriffe einzuführen. Damit sei es aber längst nicht getan: „Es braucht massive Investitionen in die Bildungsinfrastruktur, damit Lehrkräfte durch Schulpsychologen und Schulsozialarbeiter unterstützt werden können.“ Nur so lasse sich ein Lernumfeld schaffen, das nicht durch Geldmangel und marode Schulhäuser geprägt sei, sondern individuelle Förderung möglich mache. Dringenden Handlungsbedarf sieht Beckmann auch bei der Ausbildung von Lehrern. Diese müssten besser im Umgang mit schwierigen Schülern geschult werden.

Lesen Sie dazu auch unseren Kommentar: Der Lehrer als Prügelknabe

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen