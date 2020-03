vor 47 Min.

Scholz fordert mehr internationale Zusammenarbeit

Vizekanzler Olaf Scholz sagt: In der Corona-Krise müsse die Welt zusammenhalten.

Exklusiv Sich in der Corona-Krise abzuschotten, ist für Olaf Scholz genau der falsche Weg. Er sagt: „Vielleicht erleben wir die neue Stunde des Multilateralismus“.

Von Stefan Lange

SPD-Vizekanzler Olaf Scholz fordert eine deutlich stärkere internationale Zusammenarbeit zur Bewältigung der weltweiten Coronavirus-Krise. „Wir merken jetzt sehr deutlich, wie eng die Welt zusammenhängt, nicht nur ökonomisch, sondern auch sozial und gesundheitlich“, sagte der Bundesfinanzminister unserer Redaktion. „Vielleicht erleben wir gerade die neue Stunde des Multilateralismus“, sagte Scholz und ging damit indirekt auf Distanz zur den von US-Präsident Donald Trump verhängten Einreiseverboten für Europäer.

Olaf Scholz zu Corona: „Wenn die Welt so eng zusammenhängt, sollte sie auch zusammenhalten“

„Ich denke, wenn die Welt so eng zusammenhängt, dann sollte sie auch zusammenhalten“, sagte der SPD-Politiker. „Deshalb macht es aus meiner Sicht wenig Sinn, die Strategien einzelner Länder zu kritisieren. Da muss jedes Land, das vor ganz eigenen Herausforderungen steht, einen eigenen Weg gehen können“, fügte er hinzu „Wichtig ist, dass wir all dies aber international koordinieren - darauf kommt es jetzt an."

Lesen Sie dazu auch: Trump macht wegen des Coronavirus seine Grenzen dicht

Themen folgen