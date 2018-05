vor 41 Min.

Schröder hat wieder geheiratet Politik

Den Altkanzler zieht es bald nach Korea

Der schwere Ring an seiner rechten Hand deutete zuerst darauf hin: Altkanzler Gerhard Schröder (74) hat zum fünften Mal geheiratet – und damit selbst Vertraute aus seinem engen Umfeld überrascht. Bei der Amtseinführung seines Freundes, des russischen Präsidenten Wladimir Putin, blitzte der Ring am Montag im Kreml in Moskau auffällig an der Stelle, wo Schröders Hand vorher monatelang nackt gewesen war. Einen Tag später wurde dann aus dem Umfeld des Politikers bestätigt: Er hat es wieder getan – Ehe Nummer fünf! Wo genau der Altkanzler seine gut 25 Jahre jüngere südkoreanische Freundin So Yeon Kim heiratete, sickerte nicht durch. Schröder und seine neue Frau wollen nun sowohl in Berlin und Hannover als auch in Seoul leben, wie er im Januar ankündigte. Als „keine leichte Entscheidung“ bezeichnete der 74-Jährige den Entschluss, die Hälfte seiner „verbleibenden Jahre“ in Korea zu verbringen. Er wolle ein normales Leben führen und mehr Koreanisch lernen, betonte er. (dpa)

