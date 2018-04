Schwarzer Rauch an der Grenze zu Gaza

vor 41 Min.

Sechs Palästinenser bei Protesten getötet

Bei neuen massiven Protesten an der Grenze zu Israel sind am Freitag im Gazastreifen mindestens sechs Palästinenser getötet und 1070 weitere verletzt worden. Ein Sprecher der palästinensischen Gesundheitsbehörde teilte mit, unter den Toten sei auch ein Teenager. Mehrere Menschen seien lebensgefährlich verletzt worden.

Nach Angaben der israelischen Armee waren rund 10000 Palästinenser an Protesten und Ausschreitungen entlang der Grenze beteiligt. Sie verbrannten Autoreifen und schleuderten Steine in Richtung Israel. Dichter schwarzer Rauch stieg an zahlreichen Orten auf. Die Armee setzte nach eigenen Angaben Wasserwerfer zum Löschen der Brände und einen riesigen Ventilator gegen die Rauchschwaden ein, die auf die israelische Seite zogen.

Die radikalislamische Hamas hatte vor einer Woche den „Marsch der Rückkehr“ gestartet. Die Proteste sollen sechs Wochen andauern. Beim schlimmsten Ausbruch der Gewalt seit 2014 kamen bisher 25 Palästinenser ums Leben. (dpa)

