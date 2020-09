vor 23 Min.

Seehofer: Deutschland wird 100 bis 150 unbegleitete Kinder aus Moria aufnehmen

Nach dem Großbrand im griechischen Flüchtlingslager Moria will Deutschland nach Angaben von Bundesinnenminister Horst Seehofer betroffene Minderjährige aufnehmen.

Horst Seehofer hat am Freitagvormittag gemeinsam mit dem Vizepräsidenten der EU-Kommission Margaritis Schinas über die aktuelle Lage in Griechenland nach dem Brand des Flüchtlingslagers Moria informiert. Dabei kündigte der Bundesinnenminister an, dass Deutschland und Frankreich gemeinsam mit acht weiteren EU-Staaten beschlossen haben, 400 unbegleitete Minderjährige aus Moria aufzunehmen. Je 100 bis 150 Kinder und Jugendliche sollen nach Deutschland und Frankreich kommen. Eine genaue Zahl könne aber erst genannt werden, wenn die Gespräche mit den anderen EU-Staaten abgeschlossen seien.

Große Zerstörung: Im Flüchtlingslager Moria war ein Feuer ausgebrochen

Das Lager Moria war in der Nacht zum Mittwoch bei mehreren zeitgleichen Bränden fast vollständig zerstört worden. Statt der vorgesehenen rund 3000 Migranten waren dort mehr als 12.000 Menschen untergebracht. Einige der Migranten sollen Feuer gelegt haben, nachdem für die Bewohner des Flüchtlingslagers wegen Corona-Infektionen Quarantäne verordnet worden war.

Seehofer sagte zudem, dass Griechenland am Donnerstag Vorschläge übermittelt habe, wie Deutschland bei der Unterbringung und Versorgung der obdachlos gewordenen Menschen vor Ort helfen könne. Die Bundesregierung wolle sich nun mit den deutschen Hilfsorganisationen zusammensetzen, um möglichst umfassend zu helfen. (AZ, mit dpa)

