22:45 Uhr

Seehofer kündigt Rücktritt als CSU-Chef und Minister an Politik

Paukenschlag im Streit der Unionsparteien: Horst Seehofer gibt seinen Rücktritt von allen Ämtern bekannt.

Der Asylstreit der Union erlebt eine weitere Eskalation: Horst Seehofer hat seinen Rücktritt als Bundesinnenminister und als CSU-Chef angekündigt. Seehofer gab dies demnach in einer persönlichen Erklärung am Ende der Beratungen der CSU-Spitzengremien bekannt. Zuvor ging seine Partei am Sonntag bei einem mehrstündigen Krisentreffen auf weitere Konfrontation zu Bundeskanzlerin Angela Merkel und den von ihr auf dem EU-Gipfel vereinbarten Beschlüssen zur Flüchtlingspolitik. Auch Seehofer verschärfte dabei den Streit mit der CDU nochmals. Er kritisierte Merkels Verhandlungsergebnisse als unzureichend, teils sogar schädlich. Die EU-Beschlüsse seien "nicht wirkungsgleich" mit den von der CSU verlangten Kontrollen und Zurückweisungen an der Grenze, betonte Seehofer wie unsere Redaktion aus Teilnehmerkreisen erfuhr.

Söder äußerte sich skeptisch über Beschlüsse des EU-Gipfels

Die CSU-Spitze rang von Sonntagnachmittag bis tief in die Nacht stundenlang um den Fortbestand der Union aus CDU und CSU.

Einzelne CSU-Vorstandsmitglieder wie der frühere Parteichef Erwin Huber, Bundesentwicklungsminister Gerd Müller und der Vorsitzende der konservativen EVP-Europaparlamentsfraktion, Manfred Weber, sollen nach Teilnehmerangaben für einen Kompromiss mit der CDU auf Basis der EU-Gipfelergebnisse geworben haben. Dies sei jedoch von der Mehrheit anderer Wortmeldungen zurückgewiesen worden. Zuvor habe Ministerpräsidenten Markus Söder gesagt, er könne sich „einen Kompromiss vorstellen, aber keine Kapitulation“. Die Menschen würden spüren, ob Politiker aus Angst oder Überzeugung handelten. Söder äußerte sich dabei laut Teilnehmern sehr skeptisch über Beschlüsse des EU-Gipfels. Diese seien sehr vage, vieles werde nur für die Zukunft geregelt. Er kritisierte unter anderem, dass es Widerspruch aus mehreren Ländern gebe, die dem Papier zufolge auf politischer Ebene zugesagt hätten, Rückführungsabkommen mit Deutschland abzuschließen.

Seehofers Gespräch mit Merkel sei wirkungslos gewesen

Für Parteichef Seehofer sind die beim EU-Gipfel erzielten Einigungen eine unzureichende Alternative, wie er im Vorstand nach Teilnehmerangaben erklärte. „Es geht hier auch um die Glaubwürdigkeit eines Vorsitzenden“, sagte der CSU-Chef laut Teilnehmern. Deutschland würde sich mit der Umsetzung der Brüsseler Beschlüsse sogar zusätzliche Probleme einhandeln. Seehofer hatte noch am Samstagabend mit Merkel unter vier Augen gesprochen, dieses Gespräch sei jedoch wirkungslos gewesen.

14 Bilder Seehofer tritt zurück - seine Karriere in Bildern Bild: Andreas Gebert/dpa

Das CDU-Präsidium stärkte erwartungsgemäß der Kanzlerin den Rücken: „Die Parteigremien stehen in dieser Frage voll hinter Angela Merkel“, sagte EU-Kommissar Günther Oettinger in Berlin. „ Der CDU-Politiker forderte die CSU zum Entgegenkommen auf. „Im Augenblick rollen die Züge aufeinander zu – die CSU sollte sich ernsthaft überlegen, was hier auf dem Spiel steht“, sagte Oettinger. Merkel lehnte in dem Vorstand nochmals einseitige nationale Maßnahmen ab. Die Kanzlerin hatte bei der Aufzeichnung eines Sommerinterviews der ZDF-Sendung „Berlin direkt“ zur Frage, ob die Forderungen der CSU erfüllt seien, gesagt: „In der Summe all dessen, was wir insgesamt beschlossen haben, ist das wirkungsgleich.“

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen