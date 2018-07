Seehofer verspricht die Asylwende

11.07.2018

Masterplan sieht auch Zentren in Afrika vor

Mit der Errichtung von „sicheren Orten“ in Nordafrika, dem Ausbau der europäischen Grenzschutzagentur Frontex, Zurückweisungen an der Grenze, einer Beschleunigung der Asylverfahren, der Einrichtung von Ankerzentren und einer konsequenten Rückführung von abgelehnten Asylbewerbern will Innenminister Horst Seehofer (CSU) die „Asylwende“ in Deutschland erreichen.

„Erfolgreiche Integration kann nur gelingen mit der Begrenzung von Zuwanderung“, sagte Seehofer bei der Vorstellung seines umstrittenen „Masterplans Migration“, der im Vorfeld einen heftigen Streit zwischen CDU und CSU ausgelöst hatte. Ziel des Planes, der insgesamt 63 einzelne Maßnahmen auflistet, sei die „konsequente Durchsetzung des Rechts“. Nicht nur die SPD und die Opposition, sondern auch Hilfsorganisationen und das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen übten Kritik. (fer) "Politik

