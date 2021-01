Sendung verpasst? Zum Live-Interview mit Annalena Baerbock

Es ist natürlich schon bedauerlich, wenn chemische Grundkenntnisse fehlen, die ja gerade im ökologischen Bereich sehr wichtig sind.

Vor allem sollte man dann ja auch wissen, wo dieser Grundstoff, der ja sehr wichtig für die elektrobasierte Energie- und Mobilitätswende ist, herkommt und wie er gewonnen wird. Außerdem hat mir noch kein grüner Ökopopulist erklärt, wie das sog. Biogas gewonnen wird. Die überwiegend aktuelle Produktion widerspricht dem Ökogedanken. Die Feldfrüchte(Mais) von besten Ackerböden werden in den sog. Biogasanlagen verbrannt. Gleichzeitig wächst auf zig-Tausenden HA nur noch Monokultur - keine Blumen, keine Pflanzen für Insekten, welche es in diesen Bereichen dann selbstredend auch nicht mehr gibt. Da helfen auch keine Volksbegehren für den Artenschutz und alibimäßig gepflanzte Randstreifen, zusätzlich wird der konventionellen Landwirtschaft Fläche für die Produktion von Lebensmitteln entzogen. Die Führungspersonen der Grünen argumentieren leider in vielen Bereichen unglaubwürdig, unwissend und unprofessionell. Leider haben das immer noch zu wenige Bürger erkannt.

