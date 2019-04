vor 2 Min.

Sinkende Nato-Ausgaben: Deutschland macht sich unbeliebt

Kurz vor dem großen Nato-Jubiläum wächst nicht nur bei Donald Trump der Unmut über die deutsche Verteidigungspolitik. Bricht Angela Merkel ihr Versprechen?

Von Karl Doemens

Als Pressesprecher von Donald Trump hat Sean Spicer im Sommer 2017 seinen Rücktritt erklärt. Doch in seinem Buch und bei Fernsehauftritten seither erweist sich der 47-Jährige immer noch als loyales Sprachrohr des US-Präsidenten. Selbst in Deutschland werde vor dem Nato-Gipfel an diesem Mittwoch und Donnerstag über die amerikanische Frustration wegen der geringen Berliner Verteidigungsausgaben berichtet, stichelte Spicer kürzlich: „Das wird ein interessantes Treffen.“

Ausnahmsweise dürfte kaum jemand in Washington dem umstrittenen PR-Mann widersprechen. Trump steigert seit seinem Amtsantritt seine Klage über das angebliche Trittbrettfahrertum der Nato-Alliierten stetig, und Deutschland ist sein beliebtester Punchingball.

Deutschland will Ausgaben senken - bei US-Demokraten herrscht Unverständnis

Die jüngsten Pläne der Bundesregierung, den Anteil der Verteidigungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt von derzeit 1,35 Prozent bis 2023 auf 1,25 Prozent sinken zu lassen, gießen weiter Öl ins Feuer. „Sowohl bei den Republikanern wie bei Demokraten in den USA gibt es wenig Verständnis für die fehlende Bereitschaft der Regierung, das Zwei-Prozent-Ziel zu erreichen“, sagt Jeff Rathke, der Präsident des Instituts für Gegenwartsstudien an der renommierten Johns Hopkins Uni.

So wächst zum 70. Geburtstag des Verteidigungspakts, der am Donnerstag in Washington gefeiert werden soll, der amerikanische Druck auf Berlin, einen größeren Anteil der Lasten zu übernehmen. Vor einem Treffen im Weißen Haus stellte sich Nato-Generalsekretär Jens Stoltenbeg demonstrativ hinter die Forderung Trumps: „Alle Verbündeten haben die Botschaft laut und klar gehört“, sagte er. „Damit die Nato eine starke Allianz ist, brauchen wir eine faire Allianz.“ Ausdrücklich fügte er hinzu: „Ich erwarte von Deutschland, dass es seine Versprechen einhält.“

Merkel und Maas bekräftigen das Ziel noch immer

Die Bundesregierung hatte sich wie alle Nato-Mitgliedsstaaten nach der russischen Annexion der Krim zu dem Ziel bekannt, den Anteil ihrer Verteidigungsausgaben bis 2024 auf zwei Prozent anzuheben. Später sagte Kanzlerin Merkel ausdrücklich eine Erhöhung auf 1,5 Prozent in diesem Zeitraum zu. „Wir stehen zu unseren Zusagen“, erklärte Außenminister Heiko Maas am Montag in New York und bekräftigte die 1,5-Prozent-Marke. Zugleich kritisierte er: „Öffentliche Debatten über die Lastenverteilung in der Nato sorgen für Verunsicherung - und das in Zeiten, in denen Russland unsere Einheit immer wieder auf die Probe stellt.“

Das dürfte Trump kaum beeindrucken. Seine Nato-Botschafterin Kay Bailey Hutchison spekulierte am Montag sogar offen über eine mögliche Regierungsumbildung in Deutschland. Mit Bezug auf ein Telefongespräch von Merkel und Trump erklärte sie, offenbar wolle ein Teil der Großen Koalition mehr Geld für die Verteidigung ausgeben. Nach ihrer Einschätzung arbeite die Kanzlerin daran, „andere hereinzubringen“, um einen entsprechenden Haushalt aufstellen zu können. Später betonte Hutchinsons Sprecherin, man habe keineswegs zu einem Koalitionswechsel aufrufen wollen.

Auch die US-Medien kritisieren deutsche Politik

Ein Teil der amerikanischen Medien mahnt durchaus, dass der wachsende Druck aus Washington die deutsche Öffentlichkeit in ihrer Abwehrhaltung gegen höhere Militärausgaben eher bestärkt. Trotzdem ist die Kritik am Verfehlen des Zwei-Prozent-Ziels weit verbreitet. Im konservativen Wall Street Journal machte der Kolumnist Walter Russell Mead Deutschland sogar ausdrücklich für ein mögliches Ende der Nato verantwortlich: „Berlin dreht nicht nur Trump, sondern den ganzen USA eine lange Nase.“

Hoffen kann Deutschland damit nur, dass Trump die Präsidentschaftswahl Ende 2020 verliert und ein nachsichtigerer Nachfolger ins Amt kommt. Denkbar ist es allerdings, dass selbst ein Demokrat nicht eingehaltene Versprechen zu den Verteidigungsausgaben als Vertrauensbruch werten würde. Auch Trumps Vorgänger Barack Obama hatte schließlich schon höhere deutsche Ausgaben gefordert.

