11:15 Uhr

Slowakischer Innenminister Kalinak tritt zurück Politik

Der slowakische Innenminister hat am Montag seinen Rücktritt bekanntgegeben.

Die Turbulenzen in der Slowakei nach der Ermordung des Journalisten Ján Kuciak waren heftig. Jetzt ist der Innenminister Robert Kalinak zurückgetreten.

Nach dem Mord des Enthüllungsjournalisten Jan Kuciak in der Slowakei hat Innenminister Robert Kalinak am Montag seinen Rücktritt erklärt. Er lege sein Amt als Minister und auch als stellvertretender Regierungschef nieder, erklärte Kalinak in Bratislava. Sein Rücktritt war von Demonstranten, der Opposition und Teilen der Regierungskoalition gefordert worden und könnte der Regierung von Robert Fico das Überleben sichern. (afp)

Themen Folgen