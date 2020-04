vor 56 Min.

So blickt das Ausland auf die deutschen Corona-Erfolge

Plus Musterschüler Deutschland? Sieben Korrespondenten berichten, wie andere Länder Deutschlands Weg in der Corona-Krise bewerten – und welche Rolle die Bundeskanzlerin dabei spielt.

Italien ist beeindruckt, ungläubig und verärgert. Als Bundeskanzlerin Angela Merkel vor Tagen den Zusammenhang zwischen Lockerung der Schutzmaßnahmen und der Reproduktionszahl, also der Zahl der Ansteckungen durch einen positiven Corona-Patienten erklärte, klang in den italienischen Medien ein Ton der Bewunderung mit. Entsprechende Videos waren auf Internetseiten zu sehen. Wie glücklich sich doch die Deutschen in der Corona-Krise schätzen könnten, eine vertrauenserweckende, intelligente und so präzise erklärende Physikerin als Führungsfigur zu haben, lautete der bewundernde Tenor.

Bei den Corona-Bonds reagieren die Italiener mit Unverständnis Ungläubigkeit bekommt man zu spüren, wenn von den Soforthilfen in Deutschland die Rede ist. „Stimmt es, dass man 5000 Euro oder mehr beantragen kann und dann auch bekommt, wenn man durch Corona in Not geraten ist“, wollte neulich ein Bekannter wissen? Als man ihm erwiderte, ja, diese Hilfe sei in Aussicht gestellt und unbürokratisch zu bekommen, lautete die Reaktion angesichts der als hoch empfundenen Zahlungen: „Unglaublich, ich dachte das sei ein Witz.“ Schließlich reibt man sich vor allem in der gebeutelten Lombardei die Augen angesichts der Tatsache, wie die Pandemie bislang in Deutschland mit medizinischen Tests und einer raschen Aufstockung der Intensivbetten im Zaum gehalten wird. Die organisatorischen Fähigkeiten des großen Nachbarn, der auch noch vergleichsweise lockere Schutzmaßnahmen anwendete, machen Eindruck. Die Bewunderung schlägt in Unverständnis um, wenn von Corona-Bonds die Rede ist. Die Weigerung einer Vergemeinschaftung von Schulden zuzustimmen, um dem schwer gezeichneten Italien aus der Corona-Krise aufzuhelfen, wird von vielen Italienern als darwinistischer Egoismus des Stärkeren empfunden.

