14.12.2020

So war die letzte Sendung von "Mister Tagesschau" Jan Hofer

Keiner stand länger hinter dem Tresen der legendären ARD-Nachrichtensendung als er. Nach mehr als 35 Jahren nimmt Chefsprecher Jan Hofer einen emotionalen Abschied.

Von Michael Stifter

Es gibt in diesen irren Zeiten nur wenig, worauf man sich noch verlassen kann. Zu den unverrückbaren Konstanten im Leben der meisten Deutschen gehörte es, dass Jan Hofer um Punkt 20 Uhr auf dem Bildschirm erschien: „Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.“ Mehr als 35 Jahre hat der Moderator die Nachrichten präsentiert. Die Sakkos waren mal weiter, mal enger geschnitten, die Brillen wechselten, Hofer blieb. Doch nicht einmal diese letzte Gewissheit ist uns vergönnt. Am Montagabend präsentierte der 68-Jährige seine letzte Sendung. Niemand hat diesen Job länger gemacht als er.

Zum Abschied wurde sogar „Mister Tagesschau“ Jan Hofer emotional

Persönliche Befindlichkeiten haben hinter dem Tresen der ARD-Nachrichtensendung eigentlich keinen Platz. Doch zum Schluss darf sogar „Mister Tagesschau“ mal emotional werden. Nach einem Beitrag, der ihn im Wandel der Jahrzehnte – und im Wandel der Mode - zeigte, reagierte er sichtlich gerührt und sagte mit etwas zittriger Stimme noch schnell das Wetter an. Dann wandte sich Hofer ausnahmsweise direkt an sein Publikum. Er bedankte sich für die vielen guten Wünsche, die ihn in den vergangenen Tagen erreicht haben. „Ein großes Dankeschön dafür, dass Sie uns und mir so viele Jahre die Treue gehalten haben“, sagte Hofer. Mit den Worten „Guten Abend, meine Damen und Herren, machen Sie es gut“, verabschiedete er sich vom Bildschirm – und legte vor laufender Kamera die Krawatte ab.

In den sozialen Netzwerken kommentierten Tausende Nutzer am Abend den letzten Auftritt des beliebten Nachrichtensprechers. Der Hashtag #ehrenjan wurde zum Twittertrend. Für viele jüngere Fernsehzuschauer war Jan Hofer einfach immer schon da. Er kommentierte Boris Beckers ersten Wimbledon-Sieg und den Mauerfall, er erlebte zwei Kanzler und eine Kanzlerin, sechs US-Präsidenten und ebenso viele Fußball-Bundestrainer.

Jens Riewa ist der Nachfolger von Jan Hofer bei der „Tagesschau“

Für den Intendanten des NDR ist der populäre Moderator eigentlich nicht wegzudenken. „Ruhig, bedacht, seriös. Jan Hofer ist eine Institution und seit Jahrzehnten Gesicht und Stimme der Fernsehnachrichten in Deutschland. Ihm ist es gelungen, mit der Zeit zu gehen, ohne sich zu verbiegen“, sagte Joachim Knuth zur Abschiedsvorstellung und fügte hinzu: "35 Jahre lang hat er den richtigen Ton getroffen. Dafür möchte ich mich bedanken. Er wird in den deutschen Wohnzimmern fehlen."

Seit 2004 war der gebürtige Rheinländer Hofer Chefsprecher der „Tagesschau“. Er trat damit in große Fußstapfen. Karl-Heinz Köpcke, Werner Veigel, Dagmar Berghoff und Jo Brauner hießen seine legendären Vorgänger auf diesem Posten. Sein Nachfolger ist Jens Riewa.

Die letzte „Tagesschau“ mit Jan Hofer können Sie sich hier noch einmal ansehen.

