Söder, AKK und Merkel: Wer ist hier der Boss?

Es ist ein Ritual aus Bonner Zeiten: Vor jeder Kabinettssitzung machen Fotografen und Kameraleute Aufnahmen der Regierungsmitglieder. Kann man ja immer brauchen. Für ein paar Momente herrscht dann ein gewisses Durcheinander. Und da passierte es schon mal, dass man sich gegenseitig im Wege steht. Am Mittwoch blockiert ein Journalist den Platz von Horst Seehofer. Ausgerechnet Seehofer, dessen Stuhl nach der von CSU-Chef Markus Söder verordneten Frischzellenkultur für das Kabinett ohnehin angesägt ist.

Darf Horst Seehofer seine Arbeit fertig machen?

Als der Kameramann eilig das Feld räumen will, winkt der Innenminister gelassen ab: „Machen Sie mal erst Ihre Arbeit fertig.“ Nur: Ob dieser Satz auch für Seehofer selbst noch gilt, ist nach der CSU-Klausur in Kloster Seeon äußerst fraglich geworden. Söder hat mit seiner Forderung nach neuen Köpfen für die Große Koalition ordentlich Wirbel gemacht. Ob daraus ein richtiger Sturm wird? Schwer zu sagen. Über das Alter von Ministern und ihre Befähigung zum Amt wurde schon immer gerne diskutiert. Eine Debatte gab es etwa um Wolfgang Schäuble während seiner letzten Jahre als Bundesfinanzminister. Dabei erledigte das CDU-Urgestein seine Arbeit mit einer derartigen Hingabe, dass die europäischen Amtskollegen bis heute schwärmen.

Nun also Seehofer, den Söder offensichtlich in erster Linie meint, wenn er von einer notwendigen „Verjüngung“ spricht. In der CSU hatten sie schon im Sommer gehofft, dass sich „der Horst“ zum 70. Geburtstag selbsttätig von der politischen Bühne verabschieden würde. Es kam bekanntlich anders. Der Ingolstädter hat durchaus Gefallen gefunden an seiner Rolle in Berlin. Und es juckt ihn wenig, wenn die Jüngeren in der zweiten Reihe mit den Füßen scharren.

Ambitionierte und Überambitionierte lauern schon

Hinter den Klostermauern von Seeon brachten sich ambitionierte – und möglicherweise auch ein paar überambitionierte CSU-Leute in Position. Da ein Hintergrundtreffen, hier ein Interview – Hauptsache im Gespräch bleiben, heißt die Devise. Söder, übrigens gerade 53 Jahre alt geworden, würde am liebsten schon jetzt die Schachfiguren für die Post-Merkel-Ära aufstellen. Er will unbedingt den Eindruck vermeiden, es herrsche bis 2021 Stillstand. Dass er selbst Kanzlerkandidat werden will, wie manche seit seiner gefeierten Rede auf dem CDU-Parteitag vermuten, weist er vehement zurück. Aber es schadet ja nie, eine Strategie zu haben. Ebenfalls am Schachbrett steht Annegret Kramp-Karrenbauer. Doch ihre Lage ist weit unübersichtlicher. Aktuell sind ihre Chancen, Kanzlerin Angela Merkel zu beerben, überschaubar.

Söder darf AKK nicht zu schwach erscheinen lassen

Als Parteichefin ist AKK zwar auf dem Papier befugt, neue Minister der CDU vorzuschlagen, faktisch fehlt ihr dazu im Moment aber die Hausmacht. Im Gegensatz zu Söder, der in der CSU unangefochten ist und das Vakuum in der Schwesterpartei geschickt nutzt. AKK bleibt in Seeon nichts anderes übrig, als seine nicht abgesprochene Forderung nach neuen Leuten im Kabinett hinzunehmen. Doch der vor Kraft strotzende Bayer muss aufpassen, dass er Kramp-Karrenbauer nicht zu schwach erscheinen lässt.

Denn die Achse der beiden Unions-Vorsitzenden funktioniert ganz gut und Söder hat wenig Interesse daran, in der CDU ein Alphatier wie Friedrich Merz vor die Nase gesetzt zu bekommen. Abgesehen davon hat er sich mit seinem Vorschlag noch ein anderes Problem an den Hals gebunden: Stürzt er Seehofer, mit dem ihn eine jahrelange Feindschaft verbindet, könnte ihm das als eiskalte Rache ausgelegt werden. Der mühsam erarbeitete Wandel vom überehrgeizigen Haudrauf zum Staatsmann würde mit einem Schlag unglaubwürdig. Auch deshalb betont Söder bei jeder Gelegenheit, er habe ja gar keine Namen genannt. Das stimmt. Und so muss auch Verkehrsminister Andreas Scheuer zittern. Er ist zwar jung an Jahren, sieht aber nach dem Maut-Debakel ziemlich alt aus, was den Rückhalt in den eigenen Reihen angeht.

Der Jahrgang 2002 bringt sich in Stellung

Im Hintergrund bringt sich eine Gruppe von CSU-Leuten in Stellung, die eines verbindet: Alle kamen 2002 in den Bundestag, als die Generation Helmut Kohl, die 1998 noch einmal angetreten war, in Rente ging. Nun wollen sie die Generation Angela Merkel beerben. Zum „Jahrgang 2002“ gehören Digitalstaatsministerin Dorothee Bär, Verteidigungsstaatssekretär Thomas Silberhorn oder der parlamentarische Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe, Stefan Müller. Alle sind bestens vernetzt und mit ihrer Karriereplanung noch nicht am Ende.

In der CDU wiederum wartet Carsten Linnemann, Chef der Mittelstandsunion und Merkel-Kritiker, schon lange auf seine Chance. Er könnte den Merkel-Vertrauten Peter Altmaier als Wirtschaftsminister ablösen. Dessen Aufopferung für das Amt übertrifft die Anerkennung, die er dafür erfährt, um ein Vielfaches. In der Wirtschaft wünschen sich viele auch Friedrich Merz als Minister. Das wäre zwar keine Verjüngung, aber doch ein klarer Bruch mit der Ära Merkel.

Apropos: Das letzte Wort bei einer Kabinettsumbildung hätte die Kanzlerin. Söder und AKK wissen, dass sie keinerlei Druck mehr auf die Regierungschefin ausüben können. Sie ist nicht mehr Parteichefin, es ist ihre letzte Amtszeit als Kanzlerin und so faltet sie angesichts all dieser Debatten ihre Hände gelassen zur Raute. „Die Bundeskanzlerin arbeitet mit allen Ministerinnen, mit allen Ministern gut und gerne zusammen“, erklärt ihr Sprecher. Was heißen soll: mit den amtierenden Ministern. Und gegebenenfalls auch mit denen, die ihnen nachfolgen.

