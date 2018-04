28.04.2018

„Söder missbraucht das Kreuz“ Politik

Attacke von Göring-Eckardt

Im Streit um das Kruzifix in bayerischen Behörden hat Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) attackiert. „Das Kreuz ist das wichtigste christliche Zeichen. Dieses Symbol wird durch plumpes Wahlkampfgetöse von Markus Söder missbraucht“, sagte die bekennende evangelische Christin im Gespräch mit unserer Zeitung.

Göring-Eckardt war bis 2013 Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland. Für den Beschluss des bayerischen Kabinetts, dass in allen Behördengebäuden unter der Verwaltung des Freistaats im Eingangsbereich ein Kreuz angebracht werden soll, hat sie wenig Verständnis. „Mein Gott, möchte man rufen: Was will Markus Söder den Bayern denn sagen? Das Kreuz ist nicht Folklore“, sagte Göring-Eckardt. CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer will sich übrigens nicht einmischen: „Aus meinem Amt als bayerischer Ministerpräsident bin ich mit dem festen Vorsatz ausgeschieden, dass ich zu keiner Handlung meines Nachfolgers jemals einen Kommentar abgeben werde.“ (msti)

Themen Folgen