Söder oder Laschet? Noch immer steht kein Kanzler-Kandidat fest

Unsäglich was die für ein Theater abhalten, in Zeiten wo wir wirklich andere Problem haben in diesem Land.



Laschet hat es verstanden, die letzen Monate immer eine Rolle vorwärts und dann wieder rückwärts zu machen, je nachdem wie der Wind stand! Am Anfang der Pandemie betont gegen die Haltung Söders und seit Wochen auf einmal auf "Spur " gekommen, weil seine Umfrage und Beliebtheitswerte im Keller sind.....



Rote und Grüne lachen sich ein, schauen sich den Klamauk in Ruhe an und wittern noch mehr Morgenluft als eh schon.



Wenn Grün-Rot-Rot die Wahlen im Herbst gewinnt, dann ist es ein Vermöchtnis des Handels und des Hin- un Her unserer aktuellen Regierung und dann gute Nacht Deutschland!

