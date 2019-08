vor 36 Min.

Söder will nicht Bundeskanzler werden - Kritik an Migrationspolitik

Markus Söder hat sich den Fragen im ARD-Sommerinterview gestellt. Dabei sprach er über seine politische Zukunft und die deutsche Migrationspolitik.

CSU-Chef Markus Söder strebt keine Kanzlerkandidatur an. "Ich habe meine Aufgabe in Bayern", sagte der bayerische Ministerpräsident am Sonntag im ARD-Sommerinterview in Berlin. Er betonte, dass er sich wie die Mehrheit der Menschen in Deutschland einen Kanzler Söder nicht vorstellen könne.

"Ich will als CSU-Vorsitzender auch national helfen, wir wollen einen Beitrag bringen, dass dieses großartige Land großartig bleibt." Auf Nachfrage schloss Söder auch für die Zukunft Ambitionen auf den Kanzlerposten aus. Ihm sei klar, dass seine Aufgabe in Bayern bleibe.

Söder: Fehler in Migrationspolitik befeuern Debatten über Ausländer

In dem Sommerinterview hat Söder auch Fehler und Abläufe in der deutschen Migrationspolitik für überzogene Debatten über straffällige Ausländer verantwortlich gemacht. Erst wenn die Balance zwischen erfolgreicher Integration und konsequenter Rückführung gut funktioniere, werde die Diskussion in vernünftigen Bahnen laufen. Söder kritisierte die Debatte nach der für ein Kind tödlichen Gewalttat am Frankfurter Hauptbahnhof.

Weder ein Generalverdacht für Ausländer noch das Gegenteil sei hier hilfreich, "Deutschland braucht eine goldene Mitte", betonte Söder. Dazu gehöre eine Migrationspolitik, die Integrationswillige unterstütze und dafür sorge, dass nicht Integrationswillige oder gar Straftäter konsequent das Land verlassen müssten. In der Praxis in Deutschland würden aber noch immer oft bürokratische Hürden ein entsprechendes Vorgehen verhindern. (dpa)

