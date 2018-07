Sogar Verbündete kritisieren Trump für Kuschelkurs mit Putin

18:48 Uhr

Beschämend, schändlich, verräterisch oder sogar gefährlich: So wird der Auftritt Trumps in den USA kommentiert.

In Finnland fuhr Präsident Donald Trump einen Kuschelkurs mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Sogar Parteifreunde sind darüber entsetzt.

Von Karl Doemens

Vor ein paar Monaten versprühte Chris Gagin noch ungebremsten politischen Optimismus. „Es ist eine großartige Zeit, in Belmont zu leben, ein Geschäft zu eröffnen und eine Familie großzuziehen“, schwärmte der Republikaner bei seiner Bewerbung für einen Landrats-Posten im Südosten von Ohio. Jetzt klingt der 50-Jährige deutlich nüchterner: „Ich trete heute als Vorsitzender der Republikanischen Partei in Belmont County zurück“, erklärte er auf Twitter: „Das ist eine Frage des Gewissens.“

Schon länger hatte sich der Rechtsanwalt nach eigenen Angaben über die protektionistische Handelspolitik von Donald Trump geärgert. Aber der Auftritt des US-Präsidenten in Helsinki brachte das Fass zum Überlaufen. „Der Präsident braucht Parteifunktionäre, die seine Sicht und seine Agenda ganz teilen. Nach der heutigen Pressekonferenz kann ich diese Aufgabe nicht mehr erfüllen“, erklärte der Lokalpolitiker, über dessen Twitter-Account stolz die amerikanische Fahne weht.

Dutzende Top-Republikaner distanzieren sich von Trump

Gagin ist nicht der einzige amerikanische Konservative, der sich über Trumps Kuschelkurs mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin erregt. Vor allem Trumps lapidare Bemerkung, er glaube Putins Abstreiten einer Einmischung in den US-Wahlkampf mehr als den detaillierten Erkenntnissen des FBI und der US-Geheimdienste, hat eine Welle der Empörung losgetreten. Dutzende Top-Republikaner distanzierten sich vom Präsidenten, seine publizistischen Geleitboote, der rechte Sender Fox und die Propagandaseite Breitbart, hatten stundenlang kritische Kommentare auf ihren Webseiten.

Trump habe kein Problem damit, die eigenen Verbündeten als „Versager“ oder „Feinde“ zu diffamieren, kommentierte etwa die New York Times: „Es bleibt ein Geheimnis, warum der Präsident nicht gewillt ist, russische Niedertracht anzusprechen.“ Eine Karikatur neben dem Leitartikel zeigte den US-Präsidenten als Putins Papagei.

Zwar ist Trump gewöhnt, dass ihn linke oder liberale Zeitungen angehen, aber ein Total-Verriss auf der Nachrichtenseite seines Lieblingssenders Fox kommt selten vor. „Trump schien keinen Plan zu haben“, urteilte dort Douglas Schoen: „Es ist schockierend und kritikwürdig, wenn ein Präsident sagt, er glaube ausländischen Regierungschefs mehr als den eigenen Diensten.“

Sogar Widerspruch vom Geheimdienstchef

Ungewöhnlich ist auch, dass Trump offenen Widerspruch von seinem Geheimdienstdirektor erntet. „Unsere Einschätzung der Einmischung Russlands in die Wahl 2016 und ihrer andauernden allgegenwärtigen Versuche, unsere Demokratie zu unterminieren, war klar“, betonte Dan Coats, der von Trump selbst berufen worden war. In der Republikanischen Partei begehrten nicht nur die üblichen Abweichler, sondern die komplette erste Reihe auf. „Russland ist nicht unser Freund“, widersprach Mitch McConnell, der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat.

Dass sich Abby Huntsman, die Tochter des von Trump ernannten US-Botschafters in Moskau, in einem Tweet vorwarf, das eigene Land verraten zu haben, dürfte ein einmaliger Vorgang sein. Noch schmerzlicher für Trump ist wohl die Distanzierung seiner treuesten Verbündeten. So erklärte sein Ex-Berater Newt Gingrich, der den Präsidenten stets verteidigt hat: „Dies ist der schwerste Fehler seiner Präsidentschaft und muss sofort korrigiert werden.“

Allerdings ist fraglich, welche Konsequenzen die Entfremdung der Republikaner von Trump hat. Bislang genießt der Präsident noch große Unterstützung an der Basis, das zwingt die Republikaner zum Stillhalten. Im privaten Gespräch, berichtet das Nachrichtenportal Politico, würden viele republikanische Politiker achselzuckend fragen: „Was sollen wir denn machen?“

Trump meldete sich angesichts der Kritik schon während seines Rückflugs in die USA via Twitter zu Wort: „Wie ich heute und oft davor gesagt habe, ich habe RIESIGES Vertrauen in MEINE Geheimdienstleute. Allerdings muss ich auch anerkennen, dass wir uns nicht ausschließlich auf die Vergangenheit konzentrieren können, um eine hellere Zukunft zu bauen – als die beiden weltgrößten Atommächte müssen wir miteinander auskommen.“

