Sozialdemokrat Milanovic wird Kroatiens neuer Präsident

Der Sieg des Sozialdemokraten Milanovic über die konservative Präsidentin Grabar-Kitarovic kann als Absage der Bürger an die populistische Rechte gedeutet werden.

Der Sozialdemokrat Zoran Milanovic hat am Sonntag die Präsidentschaftswahl in Kroatien gewonnen und dabei die konservative Amtsinhaberin Kolinda Grabar-Kitarovic bezwungen. Der 53 Jahre alte Wahlsieger, der schon von 2011 bis 2016 Ministerpräsident seines Landes war, kam auf 52,7 Prozent der Stimmen, wie die Wahlkommission Montagfrüh nach Auszählung aller Stimmen mitteilte. Grabar-Kitarovic vereinte 47,3 Prozent der Stimmen auf sich. Die Wahlbeteiligung lag bei 55 Prozent.

Die Niederlage der Amtsinhaberin fiel deutlicher aus als erwartet. In der Regierungspartei HDZ (Kroatische Demokratische Gemeinschaft), aus der Grabar-Kitarovic kommt und die sie im Wahlkampf unterstützte, dürfte dies die Richtungskämpfe verstärken, zumal in der zweiten Jahreshälfte die nächsten Parlamentswahlen anstehen. Die SDP (Sozialdemokratische Partei Kroatiens) hatte sich hinter Milanovic gestellt. Sein Sieg kommt auch der Partei zugute.

Ministerpräsident Andrej Plenkovic, der für den gemäßigten und pro-europäischen Flügel in der HDZ steht, wird vom rechts-populistischen Flügel wegen seiner angeblich weichen Haltung gegenüber Brüssel kritisiert. Die Rechten in der HDZ betrachten mehr oder weniger unverhohlen den ungarischen Regierungschef Viktor Orban als Vorbild, der sich regelmäßig heftige Konflikte mit der Europäischen Union (EU) liefert.

Plenkovic kann wiederum darauf verweisen, dass er das Management des Präsidentschaftswahlkampfs dem rechten HDZ-Flügel überlassen hatte und gerade dies das Scheitern von Grabar-Kitarovic verursacht habe. Tatsächlich hatte die Amtsinhaberin vor der zweiten Runde ihre nationalistische Rhetorik verschärft und sich zur "wahren Kroatin" stilisiert. Einzelne Kommentatoren sprachen von einer "toxischen Redeweise", die vor allem Wähler in der Mitte abschreckte.

Auf internationaler Ebene hatte Grabar-Kitarovic durch ihre Kuss-Attacken nach dem Fußball-WM-Finale 2018 in Moskau Aufsehen erregt. Frankreich hatte damals den Außenseiter Kroatien besiegt. Mit dem Trikot der kroatischen Nationalmannschaft bekleidet, hatte die Präsidentin aus Zagreb zuerst ihren französischen Amtskollegen Emmanuel Macron und dann alle Spieler auf dem Feld und die Schiedsrichter abgeküsst.

Kroatien übernahm mit Jahresbeginn den Vorsitz im EU-Rat. EU-Ratspräsident Charles Michel gratulierte Milanovic via Twitter zu seinem Sieg. "Ich glaube, dass Kroatien zur künftigen Entwicklung der Europäischen Union beitragen wird." Dies gelte insbesondere für die jüngst angelaufene EU-Ratspräsidentschaft des Landes.

