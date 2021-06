Soziales

So teuer ist ein Platz im Pflegeheim

Plus Ausstattung, Lage und Ambiente spielen bei der Suche nach einer Bleibe eine wichtige Rolle. Viele Pflegebedürftige aber müssen auch mit spitzem Stift rechnen – oder gar Sozialhilfe beantragen.

Von Rudi Wais

Mehr als 900.000 Menschen in Deutschland leben in einem Pflegeheim – und jedes Jahr werden es mehr. Die Betreuung auf der letzten Etappe eines Lebens allerdings hat ihren Preis: 3000 Euro und mehr für einen Heimplatz in einer mittleren Pflegestufe sind auch in unserer Region die Regel, nicht die Ausnahme. Die Pflegekasse kommt dafür nur teilweise auf. Umso wichtiger ist es für Versicherte zu wissen, was sie im Falle eines Falles erwartet.

