Spahn rechnet mit Kinderimpfung in den Sommerferien

Laut Jens Spahn sollen Schulkinder ab zwölf Jahren schon vor dem Start des neuen Schuljahres eine Corona-Impfung erhalten. Der Gesundheitsminister warnt vor zu großen Erwartungen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) geht davon aus, dass Schulkinder ab zwölf Jahren vor Beginn des neuen Schuljahrs gegen das Corona-Virus geimpft sein können. „Spätestens in den Sommerferien werden wir die über Zwölfjährigen impfen können“, sagte Spahn am Donnerstag in Berlin.

Zuvor hatte der Mainzer Impfstoffhersteller Biontech angekündigt, dass schon im Juni erste Schulkinder im Alter von zwölf bis 15 Jahren eine Spritze erhalten könnten. Das Unternehmen will am kommenden Mittwoch bei der europäischen Arzneimittelbehörde EMA eine Zulassung seines Serums für Kinder ab zwölf Jahren beantragen.

Spahn freute sich über die Ankündigung vom Biontech-Chef Ugur Sahin, warnte aber vor zu großem Optimismus. „Wir müssen jetzt aufpassen, dass der Juni nicht überfrachtet wird mit Erwartungen“, meinte der CDU-Politiker. Es werde dann nicht genügend Impfstoff für alle im Alter zwischen 12 und 60 Jahren geben. Die Bundesregierung plant, die bestehende Impfreihenfolge im Juni aufzuheben. Spahn hält es für sinnvoll, dass in Städten und Gemeinden vor Ort entschieden wird, wo Kindern das Serum verabreicht wird. Das könne in den Schulen sein, in den Impfzentren oder bei Kinder- und Hausärzten.

Biontech-Chef: Impfstoff bei Kindern ab zwölf Jahren zu 100 Prozent wirksam

Biontech-Chef Şahin machte bei seiner Ankündigung in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin Spiegel Hoffnung, dass auch für kleinere Kinder schon bald ein Corona-Gegenmittel bereitstehen könne. "Wir glauben, dass es jetzt schnell gehen kann“, sagte der Forscher. Er rechnet mit ersten Studienergebnissen zur Wirksamkeit bei Fünf- bis Zwölfjährigen im Juli. Bei Kindern ab zwölf Jahren sei der Wirkstoff seiner Firma ersten Studiendaten zufolge zu 100 Prozent wirksam und gut verträglich gewesen. Das deute darauf hin, "dass Kinder durch die Impfung besonders gut geschützt sind", sagte er.

In den vergangenen Wochen hatte sich der Erreger stärker bei Kinder und Jugendlichen ausgebreitet, weil Schulen und Kindergärten wieder geöffnet sind. Grundsätzlich ist das Risiko einer schweren Erkrankung und Langzeitfolgen bei Kindern deutlich geringer als bei Älteren. „Erste Studien zeigen, dass es auch bei Kindern Long Covid geben kann“, sagte der Präsident des Robert-Koch-Institutes ( RKI), Lothar Wieler. Hinter dem Begriff Long Covid werden Folgeerscheinungen einer Corona-Infektion, wie Konzentrationsschwierigkeiten, Atemnot und Abgeschlagenheit. Gesundheitsminister Spahn lehnte es dennoch ab, Eltern von Kindern prioritär zu impfen.

Für Lockerungen in der Corona-Pandemie ist es laut Jens Spahn zu früh

Das RKI meldete am Donnerstag knapp 25.000 Neuansteckungen. Eine Woche zuvor waren es 4000 mehr. Binnen 24 Stunden starben 264 Patienten an oder mit einer Corona-Infektion. Seit wenigen Tagen geht die Zahl der Neuinfektionen leicht zurück.

Für Öffnungsschritte ist es aus Sicht Wiehlers und Spahns dennoch zu früh. „Das reicht leider noch nicht. Die Intensivstationen sind in zu vielen Städten zu voll“, sagte der Minister. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner lag laut RKI am Donnerstagmorgen bei 154,9. Eine Woche zuvor hatte sie 161,1 betragen.

