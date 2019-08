vor 19 Min.

Spanien kündigt Lösung für die Odyssee der "Open Arms" an

Verzweifelte Migranten springen von Bord, die Situation auf dem Rettungsschiff "Open Arms" verschärft sich. Spanien will jetzt die von Italiens Innenminister forcierte Hängepartie beenden.

Im Tauziehen um das spanische Rettungsschiff "Open Arms" mit knapp 100 Migranten an Bord hat die spanische Regierung eine Lösung angekündigt. Dies werde bereits in den "nächsten Stunden" geschehen, sagte Verteidigungsministerin Margarita Robles am Dienstagmorgen.

Wie genau diese Lösung aussehen solle, ließ sie offen. Angesichts der humanitären Notlage an Bord dürfe niemand wegschauen, sagte sie. Der italienische Innenminister Matteo Salvini kümmere sich nicht um Menschenleben, sondern nur um seinen Wahlkampf.

Schon bevor klar war, wie die Lösung Spaniens aussehen wird, teilte Salvini mit: "Spanische NGO, spanisches Schiff, spanischer Hafen: richtig so. Die italienische Kohärenz und die Standhaftigkeit zahlen sich aus, wir sind nicht länger das Flüchtlingslager Europas."

Mehrere Migranten sprangen derweil in einem verzweifelten Versuch, die italienische Insel Lampedusa zu erreichen, am Morgen ins Wasser. Helfer versuchten, sie zurück an Bord zu bringen. "Die Situation ist außer Kontrolle", schrieb die Hilfsorganisation Proactiva Open Arms.

Bereits zuvor hatte Robles den rechten Politiker Salvini für sein Vorgehen kritisiert. Obwohl die "Open Arms" seit Tagen direkt vor Lampedusa liegt und sich mehrere EU-Staaten zur Aufnahme der Menschen bereiterklärt hatten, will dieser die Menschen weiter nicht an Land lassen. "Das, was Salvini im Zusammenhang mit Open Arms macht, ist eine Schande für die gesamte Menschheit", sagte Robles.

An Bord des Schiffs befinden sich noch etwa 100 Migranten, die zum Großteil vor fast drei Wochen gerettet wurden. Die Regierung in Madrid hatte dem Schiff am Wochenende den nächstgelegenen spanischen Hafen zum Anlegen angeboten. Das wären die Inseln Menorca und Mallorca. Allerdings hält die NGO die tagelange Fahrt quer über das Mittelmeer wegen der prekären Lage an Bord für nicht machbar. Die NGO erklärte, es sei günstiger, die Migranten nach Spanien zu fliegen. (dpa)

