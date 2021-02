Sparer können sich nur wenig Hoffnung auf mehr Zinsen machen

Die Corona-Krise wird die Preise steigen lassen, gleichzeitig gibt es kaum Zinsen. Das lässt viele fluchen - doch manchen auch jubeln.

Die Wiederkehr der Inflation ist eine zweischneidige Angelegenheit: Wenn die Preise nun, wie etwa von Bundesbank-Chef Weidmann prognostiziert, auf über drei Prozent marschieren, spüren das die Verbraucher etwas beim Einkaufen. Immerhin soll die Teuerung nur für eine Weile auf einem solchen Niveau verharren und sich im kommenden Jahr auf verträglichere rund zwei Prozent einpendeln. Wenn dies so eintrifft, ist das eine für Sparer sehr interessante Nachricht: Denn dann wird die Europäische Zentralbank wieder nicht das Zinselend beenden und kaum den voll geöffneten Geldhahn nur ein wenig zudrehen.

Es sind weitere Jahre mit Null-Zins-Politik zu erwarten

Bei derart moderaten Teuerungsraten sieht sich Notenbank-Chefin Christine Lagarde nämlich nicht gezwungen, die Zinsen zu erhöhen. Somit dauert der absurde Zustand einer Null-, ja Negativzins-Währungsunion wohl noch einige Jahre an. Was manch heimischer Sparer als Ohrfeige empfindet, wirkt auf italienische Haushaltssünder wie die Zusage der Euro-Gemeinschaft, dass sie noch jahrelang mit Streicheleinheiten, also billigem Geld rechnen können. Grazie, Euro!

