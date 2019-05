Stadt, Land, Frust: Wo die AfD in Deutschland punktet

Plus Verödende Dörfer, boomende Citys: Experten warnen angesichts der Wahlerfolge von Rechtspopulisten vor einem neuen Konflikt zwischen Stadt und Land.

Dunkelgrün spannt sich der mächtige Nationalpark Bayerischer Wald um die Gemeinde Mauth. Der Ort mit seinen rund 2250 Einwohnern, besteht vor allem aus einer großen Hauptstraße, rechts und links reihen sich Häuser. In den zwei kleinen Lebensmittelläden im Ort klebt noch auf jeder Packung ein gelbes Preisschildchen. Postkarten kosten 50 Cent.

Am Ortsausgang warnt ein Schild vor Straßenschäden auf den nächsten fünf Kilometern. 2017 machte die Gemeinde Schlagzeilen: 28,11 Prozent der Bewohner stimmten bei der Bundestagswahl für die AfD, Spitzenwert in Niederbayern, ja ganz Bayern. Doch vom Unmut der Bürger, oder einem wachsenden Stadt-Land-Konflikt ist in der Nationalparkgemeinde, wenig zu spüren. Wohl aber von der Sorge um die Zukunft der Region.

„Das ist ein sehr schmaler Grat, dass das funktioniert, so ein Dorf“, sagt Bernhard Fuchs. Der Mann mit dem ernsten Gesicht betreibt in Mauth die Apotheke. Seiner Familie gehört das Wirtshaus. Vor zwei Jahren haben sie das Gebäude auf Vordermann gebracht. Zum Gasthof gehören nun schicke Hotelzimmer, im Dachgeschoss ist ein Wellness-Spa. Im Eingangsbereich hängen Zettel, die erklären, dass in die Sanierung Fördergelder des Freistaats und der EU geflossen sind.

Anita, die Mutter von Bernhard Fuchs, ist die Wirtin, seit sie und ihr Mann den Gasthof 1975 von den Schwiegereltern übernommen haben. Obwohl sie inzwischen über 70 ist, steht sie noch jeden Tag in der Küche. Ihre Uniform ist eine weiße Kittelschürze. Die Stammkunden von Anita Fuchs nennen sie Mutter Theresa. „Wichtig ist, dass ein Wirtshaus da ist. Und dann kommt die Kirche“, sagt sie und lacht.

Mitten im Wald ein Dorf, das es nicht mehr gibt

Knapp 40 Autominuten entfernt von Mauth im niederbayerischen Landkreis Freyung-Grafenau liegt Leopoldsreut. Ein Dorf, das es nicht mehr gibt. Anfang der sechziger Jahre haben dort die letzten Bewohner ihre Häuser verlassen. Nur eine Kirche und ein ehemaliges Schulgebäude stehen noch.

Damals war es die fehlende Perspektive auf den Anschluss ans Elektrizitätsnetz, die die Menschen in die Flucht schlug. Heute sind es die Aussichten auf anderswo gut bezahlte Jobs, die viele Bayern in den östlichen und nördlichen Randgebieten dazu bringen, ihre Heimat zu verlassen.

Das Wirtschaftsforschungsinstitut Prognos analysiert alle drei Jahre, wie gut die Zukunftsperspektiven der Landkreise in Deutschland sind. Im Freistaat hebt sich der Landkreis Freyung-Grafenau in Niederbayern negativ ab. Einer aktuellen Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung zufolge war das verfügbare Durchschnittseinkommen hier 2016 eines der niedrigsten in ganz Bayern.

Die Wissenschaftlerin Annett Steinführer vom Thünen-Institut für Ländliche Räume in Braunschweig hat untersucht, wie Menschen es wahrnehmen, wenn ihre Dörfer altern und schrumpfen. „Als problematisch werden Verluste wie die letzte Kneipe oder die Schule erfahren“, erklärt sie. „Oder wenn die Jüngeren nicht wiederkommen.“

Apotheker Bernhard Fuchs: Die Zukunft hängt an einem dünnen Faden. Bild: Mareike König

Besonders kritisch sei es, wenn es im Dorf gar keine Orte mehr gibt, an denen man miteinander zusammenkommen kann. Wenn also die Gelegenheiten zum gezielten oder auch nur beiläufigen Treffen der anderen Bewohner verschwänden.

Die AfD könnte vor allem auf dem Land im Osten stärker werden

Apotheker Bernhard Fuchs ist überzeugt, dass Mauth gestorben wäre, hätten sie das Wirtshaus nicht renoviert. Der neue Gasthof habe auch einen Bekannten motiviert, im Ort eine kleine Ferienhaussiedlung zu planen. Für die Zukunft des Ortes ist Fuchs deshalb inzwischen vorsichtig optimistisch. „Auch weil die Gegend langsam den Stellenwert bekomme, den sie verdient“, sagt er. Nämlich als Wochenendziel für gestresste Städter aus Bayern, Österreich und Tschechien.

Doch Deutschland altert und das trifft besonders die ländlichen Regionen. Wissenschaftler gehen davon aus, dass sich das Problem hier spätestens ins zehn bis 15 Jahren verschärfen wird. Dann ist das, was Wissenschaftler die demografische Pause nennen, vorbei: Die Generation der Babyboomer wird nach und nach zu Rentnern.

Das bringt nicht nur die Sozialsysteme an ihre Grenzen, sondern auch ganze Ortsgemeinschaften. Die jungen Leute, die zuziehen, können die Zahl derer, die sterben oder abwandern, nicht ausgleichen. Der Nachwuchs bleibt aus und die, die zurückbleiben, müssen ihre Läden und Betriebe aus Altersgründen schließen.

„Besonders früh und stark trifft es die ländlichen Regionen in Ostdeutschland“, erklärt Christian Oberst vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln. So eine Situation, darauf lässt eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin schließen, könnte dazu führen, dass die AfD auf dem Land stärker wird.

In ganz Europa und auch bei Donald Trumps Wahlerfolg in den USA lässt sich seit Jahren der Trend beobachten, dass Rechtspopulisten vor allem in strukturschwachen ländlichen Gebieten große Erfolge feiern.

In Dorfchemnitz war die AfD bei der Bundestagswahl 2017 am stärksten

Viele Experten sehen in den wachsenden Unterschieden einen großen drohenden gesellschaftlichen Konflikt der Zukunft. Auch in Deutschland schneidet die AfD in dünn besiedelten Räumen, in denen besonders viele alte Menschen lebten, besser ab. Allerdings nicht bei den über Sechzigjährigen, sondern vor allem in der Gruppe der 35- bis 59-Jährigen.

Ein Beispiel dafür ist die Gemeinde Dorfchemnitz. Der schnellste Weg von Mauth in den kleinen Ort bei Freiberg in Sachsen führt durch Tschechien. In diesem Dorfchemnitz holte die AfD bei der Bundestagswahl 2017 mit 47 Prozent ihr stärkstes Ergebnis in ganz Deutschland. Als 1989 die Mauer fiel, hatte die Gemeinde Dorfchemnitz im Landkreis Mittelsachsen 1976 Einwohner. Im vergangenen Jahr waren es nur noch 1554.

Mittwochs um 17 Uhr trainieren auf dem Fußballplatz in Dorfchemnitz die Kleinsten. Neun Buben, ein Mädchen laufen auf dem Rasen ein paar Runden. Die Luft riecht nach Frühling. In der Nähe plätschert der Chemnitzbach. Am Spielfeldrand stehen vier Frauen und schauen zu. Auf der platten Fläche sei vor der Wende mal ein Freibad gewesen, erzählt Reiner Burkhardt. Der Vorsitzende des Dorfchemnitzer Sportvereins lädt aus seinem Anhänger zwei kleine Fußballtore aus.

Burkhardt ist einer der Babyboomer-Generation, 57 Jahre alt. Er sagt über sich selbst, dass er ein Konservativer ist. Von der AfD hält er nichts. Das Erzgebirge war CDU-Kernland. Bevor die AfD bei den letzten Wahlen in Sachsen Rekordergebnisse einfuhr und in Dorfchemnitz fast jeder Zweite bei ihr sein Kreuzchen machte. Um zu verstehen, was die Menschen im Ort umtreibt, müsse man weit ausholen, sagt Burkhardt. Er erzählt, wie er in den Siebzigern zur Schule ging.

Vor einigen Jahren musste die einzige Schule in Dorfchemnitz schließen

Zweimal pro Woche musste er als Fünftklässler nachmittags antreten, weil es zu wenig Platz gab, um alle gleichzeitig zu unterrichten. So viele Kinder gab es damals. Heute gibt es weder in Dorfchemnitz noch im Ortsteil Voigtsdorf, wo Burkhardt Grundschüler war, eine Schule.

Seit sieben Jahren schon müssen die Kinder ins benachbarte Sayda pendeln. Es hatte Probleme mit dem Brandschutz im Gebäude gegeben – und viel zu wenige Anmeldungen. Die Politik habe gesagt, man müsse die Schule schließen, erzählt Burkhardt. So etwas mache zornig. „Wenn eine Schule schließt, kommt sie nicht mehr zurück.“

Das Aus für die Schule 2012 war nur eine von vielen Hiobsbotschaften für den Ort. Nach der Wende verließen viele junge Leute den Ort. Die D-Mark brachte nicht das Wirtschaftswunder, das man sich erhofft hatte. 1992 verwandelte sich der harmlose Chemnitzbach in einen reißenden Fluss und spülte Existenzen davon. Zehn Jahre später wiederholte sich die Katastrophe.

Vereinsvorsitzender Reiner Burkhardt: Die Schule kommt nie wieder zurück. Bild: Mareike König

Wie etliche weitere Gemeinden in Sachsen wurde Dorfchemnitz von der Jahrhundertflut schwer getroffen. Die Mittel für den Wiederaufbau hätten geholfen, sagt Burkhardt. Aber auch zu Animositäten geführt. Denn manche hätten mehr profitiert als andere.

„Wir auf dem Dorf haben uns schon immer selbst gekümmert“, sagt der 57-Jährige. Unter der SED-Diktatur versprach das Leben auf dem Land mehr Freiheit. Die heutige Bürokratie verstehe niemand, erklärt Burkhardt. Deshalb kämpfen die Dorfchemnitzer dagegen an. Seit Jahren streiten sie sich zum Beispiel vor Gericht.

Der Ort hat noch ein eigenes Trinkwassernetz und entsprechend günstige Preise. Die Leitungen gehören einer Wassergenossenschaft, die die Bewohner nach der Wende gegründet haben. Die Dorfchemnitzer wollen, dass das so bleibt. Die sächsische Landesregierung möchte, dass das Netz an den regionalen Zweckverband geht.

Die Produktivität in Ost- liegt noch immer deutlich hinter Westdeutschland

Dorfchemnitz und der Landkreis Mittelsachsen gehören zu einer besonders strukturschwachen Region. Es mangelt an Wirtschaftskraft, an Menschen, ausgebauten Straßen und öffentlichem Nahverkehr. Ökonomen des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle empfahlen kürzlich in einer Studie, sogar Förderprogramme für Orte wie Dorfchemnitz zu streichen.

Die Produktivität in Ostdeutschland liege fast 30 Jahre nach dem Mauerfall immer noch deutlich unter der in Westdeutschland, so die Wissenschaftler. Man solle deshalb vor allem in die Städte investieren. Die Ministerpräsidenten der ostdeutschen Bundesländer protestierten heftig gegen diesen Vorschlag.

Auch Ökonom Christian Oberst vom IW warnt davor, damit den Stadt-Land-Konflikt zu verschärfen: „In vielen ländlichen Regionen, derzeit vor allem im Osten, geht es darum, Abwärtsspiralen entgegenzuwirken“, sagt der Experte.

Auch die schon erwachsenen Kinder des Dorfchemnitzer Sportvereinsvorsitzenden Burkhardt sind längst in eine der Großstädte gezogen: Sie leben in Dresden, Chemnitz und Sydney. Doch einer seiner Söhne erlebt dort gerade die Kehrseiten des Städtebooms samt der explodierenden Immobilienpreise. Nun wolle er nach Dorfchemnitz zurückkommen und hier im Osterzgebirge vielleicht ein Haus bauen, hofft der 57-jährige Vater.

