07:26 Uhr

Starke Explosion in Kabul

Am Montagmorgen stieg eine riesige Rauchwolke über Kabul auf.

Im Osten der afghanischen Hauptstadt detonierte eine Autobombe. Laut TV-Sender waren Gewehrschüsse zu hören. Polizei bestätigt Explosion.

In der afghanischen Hauptstadt Kabul ist am Montag eine Autobombe gezündet worden. Der Polizeisprecher Basir Mudschahid bestätigte, dass es eine Explosion gab. Nähere Informationen nannte er nicht. Laut einem lokalen TV-Sender ist die Autobombe an der Hauswand des Senders im Osten Kabuls detoniert.

Afghanischer TV-Sender unterbricht Berichterstattung nach Bombenexplosion

Der Fernsehkanal sendete für rund 20 Minuten nicht. Als er wieder berichtete, sprach der Moderator von einer weiteren, kleinen Explosion und dass Gewehrfeuer zu hören sei. Der TV-Sender sei allerdings nicht das Ziel des Angriffs. Die Rauchwolke der Explosion war auf Bildern in den sozialen Netzwerken zu sehen. (dpa)

