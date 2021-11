Steiermark

12:39 Uhr

Sensation in Österreich: In Graz regiert bald eine Kommunistin

Plus Die KPÖ stellt künftig die Bürgermeisterin in Graz. In dieser Woche soll Elke Kahr gewählt werden. Ein Angriff auf die Demokratie oder ein lokales Phänomen?

Von Werner Reisinger

Beige gestrichene Fassaden, große Fenster, ein lang gestreckter Anbau, vor dem Eingang hängen Plakate, die Veranstaltungen bewerben. „Volkshaus“ steht in großen roten Lettern darüber. Drinnen empfängt ein abgewetztes, aber wohlbeheiztes Ambiente im 50er-Jahre-Stil samt knarrenden Dielen in den Büros. Das Neueste, was man im Erdgeschoss findet, ist eine moderne Kaffeemaschine. Zwei Musikerinnen suchen den Weg zu ihren Proberäumen, Kulturinitiativen haben sich hier dauerhaft eingemietet. Es gibt Seminarräume für Vorträge und Diskussionen und im Sommer Konzerte und Feste. Ein linkes Zentrum mit allem, was dazugehört.

