Steinmeier: Bilder aus Italien haben „kein Herz kalt gelassen“

In Mailand trifft der Bundespräsident Corona-Überlebende, zollt Ärzten und Pflegern Respekt - und wirbt um einen neuen Aufbruch für ganz Europa. Der erste Besuchstag endet symbolträchtig.

Von Stefan Lange

„Ihr Deutschen seid uns herzlich willkommen“, radebrecht ein älterer Italiener, als die Delegation von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Mailand am königlichen Palast eintrifft. Der Mann hat früher in Deutschland gearbeitet, er lebt in Mailand und hat Verwandte in Bergamo. Die Großstadt im Norden Italiens, eine Autostunde von Mailand entfernt, zählt zu den am schlimmsten vom Coronavirus betroffenen Zentren in Europa.

Tausende Tote wurden von dort gemeldet. Zum Schmerz über den Verlust gesellte sich bei vielen Italienern die Wut über Länder wie Deutschland, die beim Kampf gegen die Pandemie vermeintlich zuerst an sich dachten. Ganz ist diese Missstimmung nicht verflogen. Deshalb ist der Bundespräsident hierhergekommen. Auf seiner ersten offiziellen Reise unter Corona-Bedingungen will er Signale der Solidarität, des Aufbruchs und der Ermutigung aussenden.

Felice Perani, von Corona genesen, bedankt sich und bricht in Tränen aus

Steinmeier, der von seiner Frau Elke Büdenbender begleitet wird, sendet diese Signale im Beisein des italienischen Präsidenten Sergio Mattarella aus. Sie reden mit Patienten, Ärzten und Pflegekräften. Mit dabei ist Felice Perani, der 57-Jährige hat die Geschichte seiner Genesung von einer schweren Corona-Erkrankung schon vielen deutschen Medien erzählt. Ein gutes halbes Jahr danach ist er immer noch ergriffen. „Sie haben mich behandelt wie einen Sohn, wie einen Bruder“, sagt Perani über seine Rettung durch deutsche Mediziner und bricht während eines Interviews mit Journalisten in Tränen aus. Offiziellen Zahlen zufolge sind allein in der Lombardei bislang fast 17.000 Menschen durch das Coronavirus gestorben, viele in den ersten Wochen nach Ausbruch der Pandemie.

Steinmeier: Das hat "kein Herz kalt gelassen"

Damals reagierte die Bundesregierung und holte Patienten aus überlasteten italienischen Krankenhäusern nach Deutschland. Kanzlerin Angela Merkel kämpfte für ein 750 Milliarden Euro schweres Wiederaufbauprogramm, das für die von dem Coronavirus besonders betroffenen Regionen Zuschüsse und Kredite bereithält. Es ist an Mattarella, dieses Engagement noch einmal ausdrücklich zu loben. „Wir haben sehr viel Solidarität aus Deutschland erfahren“, sagt er und erinnert an „regelrechte Luftbrücken“, über die mehr als 40 Patienten nach Deutschland gebracht worden seien. Steinmeier gibt wieder, was viele Menschen in Deutschland angesichts der Bilder von Särgen und weinenden Angehörigen gedacht und empfunden haben. Diese Bilder hätten „kein Herz kalt gelassen“, sagt der Bundespräsident.

Steinmeier spricht Ärzte, Pflegerinnen und Pflegern seinen „tiefen Respekt“ aus. Er betont die Freundschaft zwischen beiden Ländern. „Ich hoffe, dass der Mut, der diesen Sommer gezeigt worden ist, uns beflügelt, gemeinsam auch in anderen europäischen Fragen voranzugehen“, sagt der ehemalige Außenminister. Er sei sich sicher, dass die Stimmen Deutschlands und Italiens dabei gefordert seien.

Städtepartnerschaften sollen belebt werden

Für den Blick nach vorn hat Steinmeier im Regierungsflieger Kommunalvertreter mitgenommen. Aus Bayern sind unter anderem Karsten Fischkal, Bürgermeister der Gemeinde Adelsdorf, und die Bürgermeisterin von Garmisch-Patenkirchen, Elisabeth Koch, an seiner Seite nach Mailand gereist.

Es gibt mehr als 400 Städtepartnerschaften zwischen beiden Ländern. Die einen würden gehegt und gepflegt, die anderen bestünden vor allem auf dem Papier, konstatiert der Bundespräsident. Um diese Partnerschaften zu beleben, haben er und Mattarella einen Preis von insgesamt 200.000 Euro ausgelobt, mit dem beispielhafte deutsch-italienische Partnerschaften auf kommunaler Ebene gefördert werden sollen. Markus Lewe, er ist der Oberbürgermeister von Münster und Vizepräsident des Deutschen Städtetages, sieht schon jetzt „einen sehr großen Aufschwung“ dieser Städtepartnerschaften.

Ausklang mit Beethovens "Ode an die Freude"

Am Abend steht für Steinmeier und seine Frau ein Besuch der Mailänder Scala an. Auf dem Programm steht die 9. Symphonie von Beethoven mit der „Ode an die Freude“, Beethovens Botschaft von der Brüderlichkeit aller Menschen. Im Jubiläumsjahr des Komponisten könnte es symbolträchtiger kaum sein.

