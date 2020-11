vor 18 Min.

Stellen Sie Ihre Fragen an Annegret Kramp-Karrenbauer

Bei "Augsburger Allgemeine Live" beantwortet die CDU-Chefin die Fragen von Chefredakteur Gregor Peter Schmitz. Und auch Sie können Ihre Fragen stellen.

Wer wird denn nun der nächste CDU-Chef? Könnte auch CSU-Chef Markus Söder Kanzler? Welche sicherheitspolitischen Weichenstellungen dürfen wir erwarten, nun da Donald Trump (endlich) aus dem Weißen Haus ausziehen muss? Und: Kann die Bundeswehr beim Kampf gegen Corona helfen? Über all diese Fragen wollen wir mit der Bundesverteidigungsministerin und amtierenden CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer sprechen. Die Saarländerin ist der nächste Interview-Gast bei unserem beliebten Gesprächsformat „Augsburger Allgemeine Live“, das wir in Kooperation mit der Fürst Fugger Privatbank ausrichten.

Die Augsburger Allgemeine holt mit ihrem Format "Augsburger Allgemeine LIVE" Menschen in die Region, die etwas zu erzählen haben.

Annegret Kramp-Karrenbauer bei "Augsburger Allgemeine Live"

Echte Live-Veranstaltungen sind in Zeiten von Corona natürlich nicht ganz so einfach durchzuführen. Unser Talk-Format, bei dem sogar schon Bundeskanzlerin Angela Merkel Gast war, muss deshalb derzeit als Publikumsveranstaltung pausieren. Doch es geht trotzdem weiter, per Videoschalte. Am Mittwoch, 18. November, ab 19 Uhr stellt sich Kramp-Karrenbauer unseren Fragen – und natürlich auch denen von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser.

Und so einfach können Sie dabei sein: Wir übertragen das Live-Interview auf der Facebook-Seite der Augsburger Allgemeinen sowie auf unserer Internetseite.

Selbstverständlich können Sie vor und sogar während der Sendung Ihre Fragen auch direkt platzieren. Schicken Sie dafür einfach eine E-Mail an folgende Adresse: live@augsburger-allgemeine.de. (AZ)

Alle bisherigen Livetalks finden Sie auf unserer Sonderseite.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen