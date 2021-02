Sterbehilfe ist in Deutschland ein politisches Trauerspiel

Zitat: Das Bundesverwaltungsgericht erklärte dabei aber, dass die Abgabe eines tödlichen Medikaments an schwer oder unheilbar kranke Menschen „in einer extremen Notlage“ zulässig sei. Auf Weisung von Gesundheitsminister Jens Spahn hatte das Bundesinstitut aber selbst solche Anträge abgelehnt, obwohl auch das Bundesverfassungsgericht erklärt hatte, das Recht, selbstbestimmt zu sterben, bestehe „in jeder Phase menschlicher Existenz“. Zitat Ende



Skandalös was sich dieser Mann (Jens Spahn)alles rausnimmt! Hier geht es nicht um Beliebigen Suizid , sondern um Menschen die schlicht und ergreifend in Würde sterben wollen. Alternativ bleibt Ihnen nur das langsame Verrecken, oder ein Unqualifizierter Suizid in Eigenregie ohne Erfolgs Garantie. Jedes Hund oder Katze hats da in Deutschland besser!



Die Ethik stell ich hier mal hinten an, ich glaube das die jeden Wurst ist wenn er sich vor Schmerzen Krümmt und das Ende nur noch eine Frage von kurzer Zeit ist. Ich hab in den letzten Jahren zwei Menschen auf Ihren letzten weg begleitet (Kehlkopf- und Bauchspeicheldrüsen Krebs) so will ich nicht Sterben. Egal was Kirche, Moralapostel und Ethiker denken. Ich bin Freier Mensch, die Kirche hat für mich keine Glaubwürdichkeit mehr

Antworten Melden Permalink