Steuerbetrug

vor 17 Min.

Wie ein ehrlicher Wirt gegen den Steuerstaat kämpft

Plus In Restaurants und Kneipen wird getrickst, jeden Tag - das sagt ein Wirt in Friedrichshafen. Jetzt hat er die Finanzbürokratie verklagt. Der Fall könnte das Steuersystem ins Wanken bringen.

Von Walther Rosenberger

Wer mit Klaus Baldauf spricht, hört einen Mann, dem etwas gehörig gegen den Strich geht. Er sei es leid, dass der Staat Geldwäsche und Steuerbetrug seit Jahren einfach hinnehme, sagt der Gastronom aus Friedrichshafen am Bodensee. Gerechtigkeit für ehrliche Wirte gebe es schon lange nicht mehr. Getrickst werde in Deutschlands Restaurants und Kneipen von vielen, und zwar jeden Tag.

