Steuergewerkschaft: Geplante Kontrolle bei Grundrente ist wirkungslos

Exklusiv Die deutsche Steuergewerkschaft kritisiert: Typische Grundrentner seien beim Finanzamt gar nicht geführt. Kapitalerträge seien für Prüfer nicht erkennbar.

Von Rudi Wais

Die geplante automatische Prüfung der Grundrente durch die Finanzämter ist nach Ansicht der Deutschen Steuergewerkschaft in der Praxis weitgehend wirkungslos. „Der typische Grundrentner wird beim Finanzamt überhaupt nicht geführt, weil seine Rente so niedrig ist, dass er keine Steuern bezahlen muss“, sagte der Steuergewerkschafts-Vorsitzende Thomas Eigenthaler unserer Redaktion.

Eigenthaler kritisiert Kontrolle der Grundrente als wirkungslos

Dabei wisse der Fiskus zudem nicht, was Betroffene neben der Rente noch an Kapital auf der hohen Kante hätten, da die so genannte Abgeltungssteuer für Kapitalerträge von den Banken anonym an die Finanzämter überwiesen werde.

„Wenn jemand mit einer kleinen Rente eine Million Euro auf dem Konto hat, dann weiß das Finanzamt das bislang nicht“, betonte Eigenthaler. „Erhält dieser Mensch dann trotzdem eine Grundrente?“, fügte er hinzu.

Steuergewerkschaft fordert echte Einkommensprüfung bei Grundrente

Die Freude über den Kompromiss vom Sonntagabend scheine so übermächtig zu sein, dass darüber die wichtigsten praktischen Fragen ausgeblendet worden seien, sagte Eigenthaler.

Würde eine echte Einkommensprüfung verlangt, die beispielsweise auch Kapitalerträge erfasse, käme eine Welle von Arbeit auf die Finanzämter zu, warnte er.

