Stimmen nach AfD-Überwachung werden lauter - Seehofer sagt Nein

Dobrindt, selbsternannter Revolutionsführer und Vorsitzender der „C“SU-Landesgruppe im Bundestag, ruft eine konservative Revolution aus, die „C“SU macht in Bayern Wahlkampf für die AfD, Seehofers Bundespolizei zeigt in Bayern den Hitlergruß, Seehofer hält schützend seine Hand über die AfD und lehnt deren Beobachtung durch den Verfassungsschutz ab, in Bayern leben unbehelligt mehr Reichsbürger als im Rest der Republik zusammen, die Seehofer-Söder-Dobrindt-„C“SU verliert die absolute Mehrheit bei den Landtagswahlen im Oktober und ermöglicht der AfD den Einzug in den bayerischen Landtag, die AfD hat ihrer bayerischen Kopie auch schon eine Koalition angeboten, wetten, dass die Söder-„C“SU zur Sicherung ihrer darauf eingehen wird!

Verkehrte, postfaktische Welt?

https://youtu.be/QqoSPmtOYc8

Im übrigen: Zu den Spaltern und Polarisierern unserer Gesellsxhaft gehören insbesondere die Protagonisten der Seehofer-Söder-Donrindt-„C“SU!

