Stopp bei Corona-Hilfen: Peter Altmaier hat richtig gehandelt

Es wäre besser gewesen, hätten die Finanzämter die Corona-Hilfsgelder ausgezahlt. Bei seiner jüngsten Entscheidung lag der Wirtschaftsminister aber richtig.

Kaum war die Auszahlung der Finanzhilfen für Firmen gestoppt, wurde es für Wirtschaftsminister Peter Altmaier ungemütlich. Sofort hob scharfe Kritik an. Deutschland könne es einfach nicht und verkomme zur Lachnummer Europas, schallte es ihm aus den Reihen der FDP entgegen. Doch der Aufschrei geht an der Sache vorbei.

Peter Altmaier hat richtig entschieden. Denn was hätte es für einen veritablen Skandal gegeben, wenn bekannt geworden wäre, dass Betrüger mit dem Wissen des Wirtschaftsministers Hilfsgelder abzocken? Er konnte das nicht einfach laufen lassen, auch weil sich der CDU-Politiker dadurch womöglich rechtlich in die Bredouille gebracht hätte. Die Auszahlung soll in Kürze wieder aufgenommen. Wenn dem so ist, bleibt der Schaden durch die kurze Unterbrechung gering.

Altmaier wird geprügelt, während Scholz keinen Kratzer abbekommt

Dass die Corona-Hilfen insgesamt nicht den Wumms erzeugt haben, den Altmaier und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) versprochen haben, steht auf einem anderen Blatt. Die Auszahlung der Gelder hat zu lange gedauert. Der Frust von Wirten, Händlern und Hoteliers ist verständlich. Hauptgrund für die Verzögerung ist, dass zunächst eine neue Software geschrieben werden musste, um hunderttausende Anträge aus ganz Deutschland bearbeiten zu können. Im Vergleich zu anderen Computer-Projekten des Staates ist das sogar erstaunlich schnell geglückt. Für Unternehmer in Not, die dringend auf die Zuschüsse angewiesen sind, ging es trotzdem zu langsam.

Es wäre besser gewesen, wenn die Finanzämter die Hilfen ausgezahlt hätten. Denn wenn eine Behörde in Deutschland funktioniert, dann gehört sie zum Fiskus. Doch die Finanzverwaltung wollte sich die zusätzliche Arbeit nicht aufhalsen und der zuständige Finanzminister beließ es dabei. Für Altmaier endete das misslich. Er hätte der Mann sein können, der die Milliarden verteilt. Doch stattdessen wird er geprügelt, während Scholz keinen Kratzer abbekommt.

